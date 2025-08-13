Один потерянный день — минус половина грядки: как успеть спасти томаты

Фитофтора развивается стремительно, и промедление даже на день может стоить всего урожая. Если вы заметили бурые пятна на листьях, действовать нужно немедленно — комплексно и без поблажек болезни.
Срежьте и вынесите за пределы участка все листья и плоды с признаками гнили.
Не компостируйте заражённые остатки — только сжигание или глубокое закапывание.
Проредите листву, особенно в нижней части кустов.
Подвяжите стебли, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить влажность внутри посадок.
Избегайте попадания воды на листья и стебли.
После полива замульчируйте почву сухой соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу и предотвратить брызги на листву.
Химический вариант: раствор медного купороса (по инструкции).
Биологический вариант: препараты на основе сенной палочки.
Опрыскивайте в сухую погоду, тщательно смачивая все части растения.
Проведите внекорневое опрыскивание раствором калийного удобрения.
Исключите азот — он стимулирует рост нежной листвы, уязвимой к болезни.
Через 5-7 дней повторите обработку тем же препаратом.
В дождливый период используйте временные плёночные укрытия для защиты от переувлажнения.
Каждый день проверяйте кусты.
Новые пятна удаляйте сразу, чтобы инфекция не распространялась.
Полностью уберите все растительные остатки с грядки.
Дезинфицируйте инструменты и опоры.
На следующий год меняйте место посадки и выбирайте устойчивые сорта.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
