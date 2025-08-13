Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один потерянный день — минус половина грядки: как успеть спасти томаты

Поливать томаты при фитофторозе нужно утром и только под корень
2:01
Садоводство

Фитофтора развивается стремительно, и промедление даже на день может стоить всего урожая. Если вы заметили бурые пятна на листьях, действовать нужно немедленно — комплексно и без поблажек болезни.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

1. Удалите всё заражённое

  • Срежьте и вынесите за пределы участка все листья и плоды с признаками гнили.

  • Не компостируйте заражённые остатки — только сжигание или глубокое закапывание.

2. Обеспечьте сухость и вентиляцию

  • Проредите листву, особенно в нижней части кустов.

  • Подвяжите стебли, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить влажность внутри посадок.

3. Полив только утром и под корень

  • Избегайте попадания воды на листья и стебли.

  • После полива замульчируйте почву сухой соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу и предотвратить брызги на листву.

4. Срочная обработка

  • Химический вариант: раствор медного купороса (по инструкции).

  • Биологический вариант: препараты на основе сенной палочки.

  • Опрыскивайте в сухую погоду, тщательно смачивая все части растения.

5. Подкормка для укрепления

  • Проведите внекорневое опрыскивание раствором калийного удобрения.

  • Исключите азот — он стимулирует рост нежной листвы, уязвимой к болезни.

6. Повторная защита

  • Через 5-7 дней повторите обработку тем же препаратом.

  • В дождливый период используйте временные плёночные укрытия для защиты от переувлажнения.

7. Постоянный контроль

  • Каждый день проверяйте кусты.

  • Новые пятна удаляйте сразу, чтобы инфекция не распространялась.

После сезона

  • Полностью уберите все растительные остатки с грядки.

  • Дезинфицируйте инструменты и опоры.

  • На следующий год меняйте место посадки и выбирайте устойчивые сорта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
