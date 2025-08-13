Один потерянный день — минус половина грядки: как успеть спасти томаты

Поливать томаты при фитофторозе нужно утром и только под корень

Фитофтора развивается стремительно, и промедление даже на день может стоить всего урожая. Если вы заметили бурые пятна на листьях, действовать нужно немедленно — комплексно и без поблажек болезни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты в теплице

1. Удалите всё заражённое

Срежьте и вынесите за пределы участка все листья и плоды с признаками гнили.

Не компостируйте заражённые остатки — только сжигание или глубокое закапывание.

2. Обеспечьте сухость и вентиляцию

Проредите листву, особенно в нижней части кустов.

Подвяжите стебли, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить влажность внутри посадок.

3. Полив только утром и под корень

Избегайте попадания воды на листья и стебли.

После полива замульчируйте почву сухой соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу и предотвратить брызги на листву.

4. Срочная обработка

Химический вариант: раствор медного купороса (по инструкции).

Биологический вариант: препараты на основе сенной палочки.

Опрыскивайте в сухую погоду, тщательно смачивая все части растения.

5. Подкормка для укрепления

Проведите внекорневое опрыскивание раствором калийного удобрения.

Исключите азот — он стимулирует рост нежной листвы, уязвимой к болезни.

6. Повторная защита

Через 5-7 дней повторите обработку тем же препаратом.

В дождливый период используйте временные плёночные укрытия для защиты от переувлажнения.

7. Постоянный контроль

Каждый день проверяйте кусты.

Новые пятна удаляйте сразу, чтобы инфекция не распространялась.

После сезона

Полностью уберите все растительные остатки с грядки.

Дезинфицируйте инструменты и опоры.

На следующий год меняйте место посадки и выбирайте устойчивые сорта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

