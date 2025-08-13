Грядка после лука может стать чернозёмом за зиму — секрет в одном действии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
2:02
Садоводство

Уборка лука часто оставляет после себя плотную, утомлённую землю. Если не восстановить её вовремя, весной можно столкнуться с низкой урожайностью. Но при правильном уходе уже к следующему сезону почва станет рыхлой, тёмной и богатой питательными веществами.

Лук
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Первые шаги сразу после уборки

  1. Рыхление без переворота пласта
    Используйте вилы, чтобы слегка разрыхлить землю, не нарушая глубокие слои. Это улучшает аэрацию и водопроницаемость.

  2. Запуск работы микроорганизмов
    Пролейте грядку раствором ЭМ-препаратов или травяного настоя. Живые микроорганизмы ускорят переработку растительных остатков.

Органическое питание

  • Равномерно внесите зрелый компост или перепревший навоз.

  • Разгребите слой граблями и аккуратно заделайте в верхний слой почвы.

  • Не используйте свежий навоз — он может обжечь корни будущих растений и привлечь вредителей.

Сила сидератов

Посейте культуры с мощной корневой системой:

  • Озимая рожь — рыхлит землю и даёт много органики.

  • Кормовой люпин — структурирует тяжёлую почву и обогащает её азотом благодаря клубеньковым бактериям.

Злаковые и бобовые сидераты работают в паре: первые дают зелёную массу, вторые — питательные элементы.

Осенне-зимняя переработка

  • Дайте сидератам подрасти до холодов.

  • Перед морозами скосите зелёную массу и оставьте её на грядке.

  • Зимой остатки вместе с компостом переработаются дождевыми червями и почвенной микрофлорой, превращаясь в питательный гумус.

Весенняя подготовка

  • Проведите лёгкое рыхление.

  • Замульчируйте грядку тонким слоем компоста или соломы для сохранения влаги и питания почвы.

Теперь участок готов даже для самых требовательных культур — плодородие восстановлено полностью.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
