Органический аккумулятор: сидераты, которые заряжают землю к весне

1:40
Садоводство

Август — время, когда закладывается плодородие будущего сезона. Именно сейчас стоит подумать о посеве сидератов, которые переживут зиму и превратят грядки в питательный фундамент для будущих урожаев.

Почва
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва

Лидеры сезона — вику с овсом и люпин

Вико-овсяная смесь — находка для большинства участков.

  • Вика фиксирует азот в почве, делая его доступным для растений.

  • Овёс формирует густую зелёную массу, которая быстро укрывает землю от сорняков и удерживает влагу.

Кормовой люпин — чемпион по работе с тяжёлыми почвами.

  • Его мощные корни вытягивают питание из глубоких горизонтов.

  • Структурируют грунт, делая его более рыхлым и воздухоёмким.

Почему они лучше горчицы и гречихи

В отличие от горчицы и гречихи, эти сидераты:

  • Более зимостойкие.

  • Формируют значительно больше зелёной массы.

  • Гарантированно сохраняются под снегом и дают богатую органику весной.

Как правильно посеять

  1. Подготовьте грядку: удалите сорняки и слегка разрыхлите почву.

  2. В сухую погоду предварительно полейте участок.

  3. Заделайте семена на глубину 2-4 см.

Сидераты любят умеренные температуры, быстро всходят и не требуют ухода.

Преимущества для зимы и весны

  • Осенью растения образуют плотный ковёр, защищая почву от вымывания.

  • Зимой задерживают снег, предотвращая промерзание.

  • Весной зелёную массу заделывают в почву, обогащая её азотом, калием и органикой.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
