Органический аккумулятор: сидераты, которые заряжают землю к весне

Август — время, когда закладывается плодородие будущего сезона. Именно сейчас стоит подумать о посеве сидератов, которые переживут зиму и превратят грядки в питательный фундамент для будущих урожаев.
Вико-овсяная смесь — находка для большинства участков.
Вика фиксирует азот в почве, делая его доступным для растений.
Овёс формирует густую зелёную массу, которая быстро укрывает землю от сорняков и удерживает влагу.
Кормовой люпин — чемпион по работе с тяжёлыми почвами.
Его мощные корни вытягивают питание из глубоких горизонтов.
Структурируют грунт, делая его более рыхлым и воздухоёмким.
В отличие от горчицы и гречихи, эти сидераты:
Более зимостойкие.
Формируют значительно больше зелёной массы.
Гарантированно сохраняются под снегом и дают богатую органику весной.
Подготовьте грядку: удалите сорняки и слегка разрыхлите почву.
В сухую погоду предварительно полейте участок.
Заделайте семена на глубину 2-4 см.
Сидераты любят умеренные температуры, быстро всходят и не требуют ухода.
Осенью растения образуют плотный ковёр, защищая почву от вымывания.
Зимой задерживают снег, предотвращая промерзание.
Весной зелёную массу заделывают в почву, обогащая её азотом, калием и органикой.
Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
