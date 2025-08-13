Один приём при сушке, который продлевает хранение лука и чеснока вдвое

Лук и чеснок сушат минимум две-три недели перед обрезкой ботвы

Срок хранения урожая во многом решается ещё в момент уборки. Если выкопать слишком рано — головки останутся недозрелыми и быстро испортятся. Запоздаете — чешуя растрескается, а болезни проникнут внутрь.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Как определить время уборки

Главные признаки зрелости:

Листья пожелтели и полегли более чем наполовину.

Шейка луковицы стала мягкой и тонкой.

Кроющие чешуи приобрели сортовой цвет и плотность.

Лучшее время для сбора — сухая солнечная погода после нескольких бездождевых дней. Влажная земля увеличивает риск повреждения и загрязнения урожая.

Аккуратная выкопка

Используйте вилы или лопату, слегка подкапывая и избегая повреждений донца. Не выдёргивайте растения резким рывком за ботву.

После извлечения отряхните землю руками — не стучите луковицы друг о друга и не бейте о твёрдую поверхность.

Главный секрет лежкости — правильная просушка

Не убирайте урожай сразу в ящики или тёмное помещение.

Разложите тонким слоем под навесом, на чердаке или в сарае с хорошей вентиляцией. Идеально, если есть рассеянный солнечный свет или лёгкий сквозняк.

Во время сушки:

Ворошите урожай каждые пару дней для равномерного высыхания.

Следите, чтобы не образовывались влажные очаги.

Процесс занимает 2-3 недели, иногда больше, пока чешуя не станет сухой и шуршащей, а корни — полностью высохшими.

Обрезка ботвы и корней

Обрезайте ботву только после полной просушки:

У лука оставляйте пенёк 3-5 см.

У чеснока — 2-3 см.

Корни подрезайте аккуратно, не задевая донце. У чеснока можно слегка укоротить или просто очистить их от земли.

Как хранить урожай

Для хранения выбирайте только сухие, плотные, здоровые головки. Оптимальные условия:

Прохладное, сухое и хорошо вентилируемое место.

Сетки, корзины или неглубокие ящики.

Такой урожай спокойно пролежит до нового сезона, сохраняя вкус и пользу.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



