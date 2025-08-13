Один приём при сушке, который продлевает хранение лука и чеснока вдвое

Срок хранения урожая во многом решается ещё в момент уборки. Если выкопать слишком рано — головки останутся недозрелыми и быстро испортятся. Запоздаете — чешуя растрескается, а болезни проникнут внутрь.
Главные признаки зрелости:
Листья пожелтели и полегли более чем наполовину.
Шейка луковицы стала мягкой и тонкой.
Кроющие чешуи приобрели сортовой цвет и плотность.
Лучшее время для сбора — сухая солнечная погода после нескольких бездождевых дней. Влажная земля увеличивает риск повреждения и загрязнения урожая.
Используйте вилы или лопату, слегка подкапывая и избегая повреждений донца. Не выдёргивайте растения резким рывком за ботву.
После извлечения отряхните землю руками — не стучите луковицы друг о друга и не бейте о твёрдую поверхность.
Не убирайте урожай сразу в ящики или тёмное помещение.
Разложите тонким слоем под навесом, на чердаке или в сарае с хорошей вентиляцией. Идеально, если есть рассеянный солнечный свет или лёгкий сквозняк.
Во время сушки:
Ворошите урожай каждые пару дней для равномерного высыхания.
Следите, чтобы не образовывались влажные очаги.
Процесс занимает 2-3 недели, иногда больше, пока чешуя не станет сухой и шуршащей, а корни — полностью высохшими.
Обрезайте ботву только после полной просушки:
У лука оставляйте пенёк 3-5 см.
У чеснока — 2-3 см.
Корни подрезайте аккуратно, не задевая донце. У чеснока можно слегка укоротить или просто очистить их от земли.
Для хранения выбирайте только сухие, плотные, здоровые головки. Оптимальные условия:
Прохладное, сухое и хорошо вентилируемое место.
Сетки, корзины или неглубокие ящики.
Такой урожай спокойно пролежит до нового сезона, сохраняя вкус и пользу.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.