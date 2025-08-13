Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты
Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете
В России предложили ввести социальную десятину для сверхдоходов
Вяленые помидоры в сушилке готовятся за 22 часа при поэтапной сушке

Один приём при сушке, который продлевает хранение лука и чеснока вдвое

Лук и чеснок сушат минимум две-три недели перед обрезкой ботвы
2:17
Садоводство

Срок хранения урожая во многом решается ещё в момент уборки. Если выкопать слишком рано — головки останутся недозрелыми и быстро испортятся. Запоздаете — чешуя растрескается, а болезни проникнут внутрь.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Как определить время уборки

Главные признаки зрелости:

  • Листья пожелтели и полегли более чем наполовину.

  • Шейка луковицы стала мягкой и тонкой.

  • Кроющие чешуи приобрели сортовой цвет и плотность.

Лучшее время для сбора — сухая солнечная погода после нескольких бездождевых дней. Влажная земля увеличивает риск повреждения и загрязнения урожая.

Аккуратная выкопка

Используйте вилы или лопату, слегка подкапывая и избегая повреждений донца. Не выдёргивайте растения резким рывком за ботву.
После извлечения отряхните землю руками — не стучите луковицы друг о друга и не бейте о твёрдую поверхность.

Главный секрет лежкости — правильная просушка

Не убирайте урожай сразу в ящики или тёмное помещение.
Разложите тонким слоем под навесом, на чердаке или в сарае с хорошей вентиляцией. Идеально, если есть рассеянный солнечный свет или лёгкий сквозняк.

Во время сушки:

  • Ворошите урожай каждые пару дней для равномерного высыхания.

  • Следите, чтобы не образовывались влажные очаги.

Процесс занимает 2-3 недели, иногда больше, пока чешуя не станет сухой и шуршащей, а корни — полностью высохшими.

Обрезка ботвы и корней

Обрезайте ботву только после полной просушки:

  • У лука оставляйте пенёк 3-5 см.

  • У чеснока — 2-3 см.

Корни подрезайте аккуратно, не задевая донце. У чеснока можно слегка укоротить или просто очистить их от земли.

Как хранить урожай

Для хранения выбирайте только сухие, плотные, здоровые головки. Оптимальные условия:

  • Прохладное, сухое и хорошо вентилируемое место.

  • Сетки, корзины или неглубокие ящики.

Такой урожай спокойно пролежит до нового сезона, сохраняя вкус и пользу.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто
Поливать томаты при фитофторозе нужно утром и только под корень
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Резкие манёвры и плохое покрытие ускоряют износ автомобильных шин
С-400 стали переломным фактором в войне Индии и Пакистана — командующий ВВС
Ливерпульское исследование: фобию спортзалов у женщин вызывает стыд за фигуру
Эксперт по фэншуй Елена Скуратова: яркий свет в спальне провоцирует конфликты
Масло с SPF защищает кожу от солнца и придаёт золотистый загар
Шаляпин назвал локацию для шоу Прятки настоящим кладбищем
Рецепт холодной закуски из обжаренных кабачков с чесноком и зеленью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.