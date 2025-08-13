Мыльный раствор создаёт неблагоприятную среду для паутинного клеща

Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона

Тёплый августовский климат — настоящий рай для паутинного клеща. Стоит пропустить момент, и тонкая паутинка с бледными точками на листьях появится не только на одном кусте, но и по всему участку. Чтобы не дать вредителю захватить ваши растения, важно действовать быстро и комплексно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Паутинный клещ на листьях огурца

Начните с условий, которые клещ не любит

Паутинный клещ предпочитает сухой и жаркий воздух.

Поэтому:

Усильте полив под корень.

Проводите дождевание прохладной водой, смачивая листья сверху и снизу.

Влага и понижение температуры воздуха вокруг растений замедляют развитие вредителя.

Осмотр и удаление заражённых частей

Регулярно проверяйте растения, особенно нижнюю сторону листьев — именно там клещи образуют колонии.

Сильно повреждённые листья сразу удаляйте и уносите за пределы участка для уничтожения.

Народные средства для обработки

Настой луковой шелухи или чеснока — опрыскивайте им листья, стебли и даже почву вокруг растения. Мыльный раствор — растворите хозяйственное мыло в воде и тщательно промойте листья, особенно с обратной стороны.

Чередуйте составы каждые 3-5 дней, чтобы не дать вредителю адаптироваться.

Защита соседних посадок

Даже если рядом растущие культуры выглядят здоровыми, обработайте и их. Клещи быстро мигрируют, и профилактика спасёт урожай.

Биопрепараты для сложных случаев

Если заражение сильное, применяйте препараты на основе аверсектина или фитоверма. Они эффективны против клещей и безопаснее для экологии, но используйте их строго по инструкции.

Меры после сбора урожая

Перекопка почвы в теплице — уничтожает зимующих самок.

Сжигание растительных остатков - лишает вредителя укрытия.

Обработка теплицы раствором хлорной извести или серной шашкой — уничтожает зимующие формы.

Профилактика на следующий сезон

Весной до посадки культур опрыскайте теплицу акарицидами.

Новые растения проверяйте на наличие клеща, при необходимости держите в карантине.

Привлекайте в сад хищников-врагов клеща — фитосейулюсов, божьих коровок и златоглазок.

Уточнения

Паутинные клещи́ (лат. Tetranychidae) — семейство клещей из подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных (Trombidiformes).

