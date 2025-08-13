Мыльный раствор создаёт неблагоприятную среду для паутинного клеща

Тёплый августовский климат — настоящий рай для паутинного клеща. Стоит пропустить момент, и тонкая паутинка с бледными точками на листьях появится не только на одном кусте, но и по всему участку. Чтобы не дать вредителю захватить ваши растения, важно действовать быстро и комплексно.
Паутинный клещ предпочитает сухой и жаркий воздух.
Поэтому:
Усильте полив под корень.
Проводите дождевание прохладной водой, смачивая листья сверху и снизу.
Влага и понижение температуры воздуха вокруг растений замедляют развитие вредителя.
Регулярно проверяйте растения, особенно нижнюю сторону листьев — именно там клещи образуют колонии.
Сильно повреждённые листья сразу удаляйте и уносите за пределы участка для уничтожения.
Настой луковой шелухи или чеснока — опрыскивайте им листья, стебли и даже почву вокруг растения.
Мыльный раствор — растворите хозяйственное мыло в воде и тщательно промойте листья, особенно с обратной стороны.
Чередуйте составы каждые 3-5 дней, чтобы не дать вредителю адаптироваться.
Даже если рядом растущие культуры выглядят здоровыми, обработайте и их. Клещи быстро мигрируют, и профилактика спасёт урожай.
Если заражение сильное, применяйте препараты на основе аверсектина или фитоверма. Они эффективны против клещей и безопаснее для экологии, но используйте их строго по инструкции.
Перекопка почвы в теплице — уничтожает зимующих самок.
Сжигание растительных остатков - лишает вредителя укрытия.
Обработка теплицы раствором хлорной извести или серной шашкой — уничтожает зимующие формы.
Весной до посадки культур опрыскайте теплицу акарицидами.
Новые растения проверяйте на наличие клеща, при необходимости держите в карантине.
Привлекайте в сад хищников-врагов клеща — фитосейулюсов, божьих коровок и златоглазок.
Паутинные клещи́ (лат. Tetranychidae) — семейство клещей из подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных (Trombidiformes).
