Гортензии, которые размножаются быстрее, чем вы успеете достать лопату

Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас в саду есть гортензии, конец лета — это не только время наслаждаться их пышным цветением, но и идеальный момент для размножения любимых кустов. Именно сейчас растения накапливают достаточно сил, чтобы быстро дать корни и пережить зиму.

Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Почему именно конец лета

В этот период побеги уже достаточно одеревенели, но всё ещё остаются гибкими, а значит, идеально подходят для черенкования. Укоренённые в августе-сентябре черенки успеют окрепнуть, чтобы весной активно тронуться в рост.

Как правильно выбрать черенок

Выберите здоровый побег текущего года без признаков болезни и повреждений. Оптимальная длина — 10-15 см. Срез делайте острым секатором под углом, убрав нижние листья, а верхние укоротив наполовину.

Техника укоренения

Подготовьте лёгкий субстрат — смесь торфа и песка.

Окуните срез в порошок стимулятора корнеобразования.

Высадите черенок в горшок или контейнер, заглубив на 2-3 см.

Полейте и накройте прозрачным пакетом или мини-тепличкой.

Важно держать черенки в полутени и поддерживать стабильную влажность. Через 3-4 недели появятся первые корни.

Уход после укоренения

Зимой черенки лучше держать в прохладном, но светлом помещении, а весной — пересадить на постоянное место. Такой способ гарантирует, что уже через пару лет у вас будет пышно цветущий куст, ничем не уступающий материнскому растению.

Размножение гортензии черенками — простой, но надёжный способ увеличить количество любимых кустов, сохранить сортовые качества и не тратить деньги на покупку новых растений.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

