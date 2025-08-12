Грызуны исчезают: секрет, который знают опытные садоводы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как ученые спасают флоридских пантер от генетического вырождения
Крысы в саду — это не всегда очевидная проблема. Иногда они прячутся так ловко, что вы даже не догадываетесь об их присутствии. Но есть хорошие новости: отпугнуть их можно простыми средствами, которые найдутся на любой кухне.

Крыса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крыса

Почему крысы опасны для сада

Эти грызуны не только портят внешний вид участка, выкапывая норы, но и способны переносить опасные болезни. Поэтому важно сделать так, чтобы они вообще не захотели селиться рядом с вашим домом.

Простые и безопасные методы

Одним из самых доступных средств является обычный уксус. Его резкий запах действует на крыс отпугивающе, не причиняя вреда остальной живности. Если уксуса нет, можно использовать лук или чеснок — серосодержащие вещества раздражают их обоняние.

Важно помнить: большие дозы лука или чеснока могут быть токсичны для животных, поэтому используйте их в малом количестве и раскладывайте по периметру сада.

Растения-репелленты

Некоторые растения — настоящие защитники вашего участка. Крысы не переносят запах лаванды и мяты. Высадите их по границам или в ключевых точках сада — это создаст ароматный барьер.

Уход за газоном

Поддерживайте траву коротко подстриженной. Чем меньше укромных мест, тем меньше шансов, что грызуны обоснуются на участке.

Следуя этим простым советам, можно защитить свой сад без применения ядов и ловушек, сохранив его безопасным для птиц, домашних животных и дикой природы.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
