Томаты с характером: как их уговорить сменить цвет без скандала

Помидоры — одни из самых любимых овощей (или фруктов, если быть ботаником). Они не только улучшают вкус блюд, но и богаты витамином С и антиоксидантами. Но что делать, если урожай упорно остаётся зелёным? Оказывается, есть способ, о котором многие не знают.
Причин может быть несколько:
Секрет в том, чтобы слегка "шокировать" плод. Чистой зубочисткой сделайте 2-3 неглубоких прокола у основания. Такой микростресс стимулирует выработку этилена — гормона, который отвечает за созревание. В результате зелёный цвет постепенно сменится насыщенным красным.
Важно: проколы должны быть поверхностными, иначе плод может загнить.
В мире более 10 000 сортов — от крошечных "вишенок" до гигантов весом в килограммы.
При созревании хлорофилл заменяется ликопином — сильным антиоксидантом.
В спелых плодах витамина С почти вдвое больше, чем в зелёных.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
