Томаты с характером: как их уговорить сменить цвет без скандала

Агрономы рассказали, как проколы зубочисткой ускоряют созревание томатов

Садоводство

Помидоры — одни из самых любимых овощей (или фруктов, если быть ботаником). Они не только улучшают вкус блюд, но и богаты витамином С и антиоксидантами. Но что делать, если урожай упорно остаётся зелёным? Оказывается, есть способ, о котором многие не знают.

Почему плоды "застревают" в зелёной фазе

Причин может быть несколько:

Переувлажнение — поливать стоит только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Дисбаланс питания — избыток азота и недостаток калия замедляют покраснение.

Нехватка тепла и солнца — оптимум для созревания 15-30 °C.

Метод с зубочисткой

Секрет в том, чтобы слегка "шокировать" плод. Чистой зубочисткой сделайте 2-3 неглубоких прокола у основания. Такой микростресс стимулирует выработку этилена — гормона, который отвечает за созревание. В результате зелёный цвет постепенно сменится насыщенным красным.

Важно: проколы должны быть поверхностными, иначе плод может загнить.

Любопытные факты о помидорах

В мире более 10 000 сортов — от крошечных "вишенок" до гигантов весом в килограммы.

При созревании хлорофилл заменяется ликопином — сильным антиоксидантом.

В спелых плодах витамина С почти вдвое больше, чем в зелёных.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

