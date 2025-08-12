Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет насыщенного цвета: перцы в августе могут налиться вдвое быстрее — всё решит вечерний полив

Подкормка перца в августе сульфатом калия ускоряет налив плодов
Садоводство

Август — решающий месяц для сладкого перца. Именно сейчас ему особенно нужен калий, чтобы плоды быстрее наливались и набирали насыщенный цвет. Есть проверенный "ускоритель" роста, который легко приготовить в домашних условиях.

Подкормка перца в августе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подкормка перца в августе

Рецепт простой: в ведре тёплой воды растворите столовую ложку сульфата калия и добавьте стакан просеянной древесной золы. Перемешайте и оставьте настояться на пару часов. После этого полейте растения под корень, стараясь не попадать на листья.

Эта смесь насытит перцы необходимым калием и микроэлементами из золы. Результат не заставит себя ждать — плоды заметно быстрее нальются и приобретут яркий, насыщенный цвет.

Как часто подкармливать

Одна подкормка в начале августа обычно даёт хороший эффект.
Если лето прохладное и плоды зреют медленно, повторите процедуру через две недели.

Что избегать

Не используйте азотные удобрения в этот период — они усилят рост зелёной массы, а это замедлит созревание.

Контроль состояния

После подкормки следите за листьями: если они остаются упругими и тёмно-зелёными, значит, растения довольны.

Полив

Регулярно поливайте, особенно в сухую погоду. Без достаточного количества влаги питательные вещества усваиваются хуже.

Подготовка к сбору урожая

  • Прекратите все подкормки за две недели до основного сбора плодов — это улучшит вкус.
  • Удаляйте мелкие завязи, которые явно не успеют вызреть. Так растение направит силы на оставшиеся перцы.
  • Снимайте плоды в стадии технической спелости — они прекрасно дозреют дома, а растение даст новые завязи.
  • Перед первыми заморозками снимите весь урожай. Здоровые плоды могут храниться до двух месяцев.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый — вид семейства Паслёновые, а также его плоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
