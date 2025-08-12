Секрет насыщенного цвета: перцы в августе могут налиться вдвое быстрее — всё решит вечерний полив

Август — решающий месяц для сладкого перца. Именно сейчас ему особенно нужен калий, чтобы плоды быстрее наливались и набирали насыщенный цвет. Есть проверенный "ускоритель" роста, который легко приготовить в домашних условиях.
Рецепт простой: в ведре тёплой воды растворите столовую ложку сульфата калия и добавьте стакан просеянной древесной золы. Перемешайте и оставьте настояться на пару часов. После этого полейте растения под корень, стараясь не попадать на листья.
Эта смесь насытит перцы необходимым калием и микроэлементами из золы. Результат не заставит себя ждать — плоды заметно быстрее нальются и приобретут яркий, насыщенный цвет.
Одна подкормка в начале августа обычно даёт хороший эффект.
Если лето прохладное и плоды зреют медленно, повторите процедуру через две недели.
Не используйте азотные удобрения в этот период — они усилят рост зелёной массы, а это замедлит созревание.
После подкормки следите за листьями: если они остаются упругими и тёмно-зелёными, значит, растения довольны.
Регулярно поливайте, особенно в сухую погоду. Без достаточного количества влаги питательные вещества усваиваются хуже.
Пе́рец стручко́вый — вид семейства Паслёновые, а также его плоды.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.