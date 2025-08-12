Секрет насыщенного цвета: перцы в августе могут налиться вдвое быстрее — всё решит вечерний полив

Подкормка перца в августе сульфатом калия ускоряет налив плодов

Август — решающий месяц для сладкого перца. Именно сейчас ему особенно нужен калий, чтобы плоды быстрее наливались и набирали насыщенный цвет. Есть проверенный "ускоритель" роста, который легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт простой: в ведре тёплой воды растворите столовую ложку сульфата калия и добавьте стакан просеянной древесной золы. Перемешайте и оставьте настояться на пару часов. После этого полейте растения под корень, стараясь не попадать на листья.

Эта смесь насытит перцы необходимым калием и микроэлементами из золы. Результат не заставит себя ждать — плоды заметно быстрее нальются и приобретут яркий, насыщенный цвет.

Как часто подкармливать

Одна подкормка в начале августа обычно даёт хороший эффект.

Если лето прохладное и плоды зреют медленно, повторите процедуру через две недели.

Что избегать

Не используйте азотные удобрения в этот период — они усилят рост зелёной массы, а это замедлит созревание.

Контроль состояния

После подкормки следите за листьями: если они остаются упругими и тёмно-зелёными, значит, растения довольны.

Полив

Регулярно поливайте, особенно в сухую погоду. Без достаточного количества влаги питательные вещества усваиваются хуже.

Подготовка к сбору урожая

Прекратите все подкормки за две недели до основного сбора плодов — это улучшит вкус.

Удаляйте мелкие завязи, которые явно не успеют вызреть. Так растение направит силы на оставшиеся перцы.

Снимайте плоды в стадии технической спелости — они прекрасно дозреют дома, а растение даст новые завязи.

Перед первыми заморозками снимите весь урожай. Здоровые плоды могут храниться до двух месяцев.

Уточнения

