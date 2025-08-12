Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удобрение без удобрений: что посеять, чтобы почва ожила за пару недель — или весной урожай вас разочарует

Как восстановить плодородие почвы после уборки картофеля?
1:38
Садоводство

После того как картофель убран, земля часто остается обедненной. Но есть способ быстро восстановить ее плодородие — без воза навоза и лишней возни. Посейте белую горчицу или рожь — они улучшат структуру почвы и насытят ее органикой.

Лопата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лопата в почве

Сделать это просто: рассыпьте семена по участку и слегка заделайте граблями. Уже через пару недель зеленые всходы начнут оздоравливать землю, а к зиме сформируют естественный защитный слой.

Почему именно эти культуры

Горчица быстро набирает зеленую массу и подавляет некоторых вредителей и болезни почвы. Рожь же формирует мощные корни, которые отлично рыхлят грунт.

Когда сеять

Лучше сразу после сбора картофеля, пока почва влажная и теплая. Если затянуть, эффект сидератов будет слабее.

Не дожидайтесь, пока горчица зацветет. Скашивайте ее на высоте 20-30 см, до образования бутонов.

Что делать дальше

Весной заделайте зеленую массу в землю за 3 недели до посадки культур — это будет отличным органическим удобрением. Можно смешать семена горчицы и ржи: они работают в тандеме и усиливают друг друга.

Если зима обещает быть малоснежной, оставьте скошенные растения на поверхности — они станут мульчей.

Чередование культур

Не сажайте на этом месте снова картофель или другие пасленовые в следующем сезоне. Через год сюда отлично подойдут тыквенные или бобовые — они дадут высокий урожай.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач 
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
