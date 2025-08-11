Дачная амнистия закончилась: новый запрет изменит жизнь садоводов

С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С 1 сентября правила жизни в садоводческих товариществах кардинально меняются — дачные участки теперь можно использовать только для личных нужд.

Фото: Pravda.Ru Обложка эфира с Федором Мезенцевым про СНТ

Запрещены хостелы, мастерские, автомастерские, торговые точки, склады, крупные питомники и даже выращивание овощей на продажу с привлечением наёмных работников. Допустимы только участки до 50 соток и исключительно своими силами.

Особенно остро нововведения восприняли в Новосибирской области, где многие СНТ уже давно превратились в мини-посёлки с магазинами, мастерскими и фермами. Здесь закон воспринимают как удар по привычному укладу: по оценкам активистов, сотни семей частично или полностью зависят от дохода с дачных хозяйств.

— Государство сначала не даёт дорог, воды и интернета, а потом ещё и запрещает людям самим зарабатывать. Это плохое регулирование, — говорит юрист Денис Демидов.

Он предупреждает о рисках: высока вероятность доносов и злоупотреблений со стороны председателей СНТ, особенно в тех товариществах, где давно идёт борьба за власть и ресурсы.

Закон допускает продажу продукции, но только при соблюдении двух условий:

участок не превышает 50 соток;

не используется наёмный труд.

При этом остаётся масса серых зон. Что делать, если участок 51 сотка? Или если сосед помогает собрать урожай, а формально считается работником? Прямых разъяснений нет, и юристы считают, что эти вопросы будут решаться в судах, сообщает atas.info.

Уточнения

Садоводческие некоммерческие товарищества — вид некоммерческих организаций в Российской Федерации.

