Не ждите, пока почернеют: одно копеечное средство из аптечки спасёт урожай

Томаты — культура капризная и требовательная. Малейшие сбои в уходе, перепады погоды или атака вредителей могут быстро ослабить растение. Но один из самых опасных врагов — фитофтороз.
Это грибковое заболевание активизируется при резких изменениях погоды и высокой влажности — как в почве, так и в воздухе. Если его вовремя не остановить, можно потерять до 60-70% урожая: растения утратят иммунитет и зачахнут.
Пятна на тыльной стороне листьев
Изменение окраски зелёной массы
Засыхание побегов
Эти признаки — сигнал к немедленным действиям.
Эффективное и доступное средство от фитофторы можно приготовить дома:
1 литр молочной сыворотки
9-10 литров воды
Первая обработка — до конца июня.
Две последующие — с интервалом в 14 дней.
Раствор создаёт на поверхности листьев плёнку, препятствующую развитию грибка, и укрепляет иммунитет растений.
Вывод: регулярная профилактика — лучший способ защитить томаты. Немного сыворотки, вода и чёткий график обработки помогут сохранить урожай здоровым.
Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.