Не ждите, пока почернеют: одно копеечное средство из аптечки спасёт урожай

Садоводство

Томаты — культура капризная и требовательная. Малейшие сбои в уходе, перепады погоды или атака вредителей могут быстро ослабить растение. Но один из самых опасных врагов — фитофтороз.

Фитофтороз
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фитофтороз

Почему фитофтора так опасна

Это грибковое заболевание активизируется при резких изменениях погоды и высокой влажности — как в почве, так и в воздухе. Если его вовремя не остановить, можно потерять до 60-70% урожая: растения утратят иммунитет и зачахнут.

Как распознать болезнь

  • Пятна на тыльной стороне листьев

  • Изменение окраски зелёной массы

  • Засыхание побегов

Эти признаки — сигнал к немедленным действиям.

Простое решение — сыворотка

Эффективное и доступное средство от фитофторы можно приготовить дома:

  • 1 литр молочной сыворотки

  • 9-10 литров воды

Схема обработки

  1. Первая обработка — до конца июня.

  2. Две последующие — с интервалом в 14 дней.

Раствор создаёт на поверхности листьев плёнку, препятствующую развитию грибка, и укрепляет иммунитет растений.

Вывод: регулярная профилактика — лучший способ защитить томаты. Немного сыворотки, вода и чёткий график обработки помогут сохранить урожай здоровым.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
