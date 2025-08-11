Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводы используют рулон туалетной бумаги для упрощения посева
1:31
Садоводство

Иногда для садового успеха не нужны дорогие удобрения или сложные технологии — достаточно обычного рулона туалетной бумаги. Этот простой предмет может заметно улучшить рост растений и облегчить посев.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Как это работает

Метод особенно полезен при посадке культур с мелкими семенами — моркови, укропа, салата. Бумага помогает распределить семена равномерно и удерживать их во влажной среде до появления всходов.

Принцип прост: рулон разматывают, разрезают на полосы, на которые через каждые 5-7 см капают клейстер из муки или крахмала. В каждую каплю помещают по семечку. После высыхания полоски укладывают в подготовленные бороздки, присыпают землёй и поливают.

Преимущества способа

  • Ровные грядки без лишнего прореживания
  • Экономия семян
  • Возможность посева даже в ветреную погоду
  • Постепенное разложение бумаги в почве без вреда для растений

Кроме того, бумажная "посевная лента" экономит время — не нужно подолгу наклоняться и аккуратно раскладывать каждое семечко вручную.

Маленький совет от садоводов

— Всегда слегка увлажняйте грядки перед укладкой полосок, чтобы бумага сразу контактировала с землёй, — рекомендуют опытные огородники.

Этот лайфхак прост, экологичен и доступен каждому. Иногда всё, что нужно для богатого урожая, уже есть у нас дома.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
