Скороспелые чемпионы: урожай за 10–30 дней без лишних усилий

Пять культур, которые успеют дать урожай даже в августе
1:41
Садоводство

Август — это не конец огородного сезона, а отличная возможность продлить удовольствие от свежих урожаев. Последний тёплый месяц года идеально подходит для посадки скороспелых культур, которые порадуют витаминной зеленью уже через пару недель.

Удобрение огорода навозом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение огорода навозом

Что посадить в августе

  • Укроп
    Классика, которая всегда уместна. При правильной подготовке грядок и уходе свежая ароматная зелень будет готова через 3-4 недели. Опытные садоводы начинают готовить почву уже в июле, чтобы растение успело окрепнуть к сентябрю.
  • Салат
    Сорта вроде Лолло Россо или Дубовый лист формируют пышную розетку всего за 25-30 дней. Главное — регулярный полив и лёгкое притенение в жару.
  • Руккола
    Острая и ароматная, она вырастает за 20-25 дней и неплохо переносит августовское тепло. Отлично подойдёт для свежих салатов.
  • Шпинат
    Любит тепло и влагу, а при посадке в августе даёт нежные листья через 4-5 недель. Богат железом, магнием и витаминами группы B.
  • Кресс-салат
    Абсолютный чемпион по скорости роста — готов уже через 10-15 дней. Добавляет свежести блюдам и насыщает организм минералами и антиоксидантами.

Полезный совет

Всегда мульчируйте грядки после посадки, чтобы удержать влагу и ускорить рост.

Августовские посадки — это не только способ продлить сезон, но и шанс обогатить рацион свежими, полезными продуктами, выращенными своими руками, сообщает mkset.ru.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
