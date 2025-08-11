Скороспелые чемпионы: урожай за 10–30 дней без лишних усилий

Пять культур, которые успеют дать урожай даже в августе

Садоводство

Август — это не конец огородного сезона, а отличная возможность продлить удовольствие от свежих урожаев. Последний тёплый месяц года идеально подходит для посадки скороспелых культур, которые порадуют витаминной зеленью уже через пару недель.

Что посадить в августе

Укроп

Классика, которая всегда уместна. При правильной подготовке грядок и уходе свежая ароматная зелень будет готова через 3-4 недели. Опытные садоводы начинают готовить почву уже в июле, чтобы растение успело окрепнуть к сентябрю.

Салат

Сорта вроде Лолло Россо или Дубовый лист формируют пышную розетку всего за 25-30 дней. Главное — регулярный полив и лёгкое притенение в жару.

Руккола

Острая и ароматная, она вырастает за 20-25 дней и неплохо переносит августовское тепло. Отлично подойдёт для свежих салатов.

Шпинат

Любит тепло и влагу, а при посадке в августе даёт нежные листья через 4-5 недель. Богат железом, магнием и витаминами группы B.

Кресс-салат

Абсолютный чемпион по скорости роста — готов уже через 10-15 дней. Добавляет свежести блюдам и насыщает организм минералами и антиоксидантами.

Полезный совет

Всегда мульчируйте грядки после посадки, чтобы удержать влагу и ускорить рост.

Августовские посадки — это не только способ продлить сезон, но и шанс обогатить рацион свежими, полезными продуктами, выращенными своими руками, сообщает mkset.ru.

Уточнения

