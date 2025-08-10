Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
3:29
Садоводство » Плодовые

Август — это критически важный период для клубники, когда начинается созревание ягод, и садоводы стараются обеспечить своим растениям правильный уход. Однако, несмотря на всю заботу, многие допускают ошибки, которые могут повлиять на урожай в следующем сезоне. Чтобы избежать проблем, важно знать, что не любит клубника и какие действия могут стать причиной ухудшения состояния растений.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Избыток влаги

Одна из главных вещей, которых клубника не переносит — это избыток влаги. В августе, когда установка жара и активное созревание плодов, чрезмерный полив может вызвать проблемы, такие как:

  • Гниение корней: у клубники, особенно на тяжёлых и плохо дренированных почвах, может возникнуть корневая гниль, что приведет к гибели растений.
  • Развитие грибковых заболеваний: избыточная влажность способствует росту болезней, таких как мучнистая роса и серый гниль.

Нехватка солнечного света

Клубника — светолюбивое растение. Если кусты посажены в полутени или в условиях недостатка света, это может повлиять на качество ягод и их количество. Чем меньше солнечного света получает клубника, тем более спелыми и сладкими будут ягоды. Важно высаживать растения в солнечное место и избегать затенения соседними культурами.

Чрезмерное удобрение

Хоть клубника требует питательных веществ, перекормка удобрениями может привести к негативным последствиям. В частности, избыток азота в августе делает кусты слишком объемными и зелеными, но при этом ухудшает качество ягод. Вместо этого, в конце лета лучше использовать удобрения, содержащие больше фосфора и калия, которые способствуют созреванию.

Запущенность и отсутствие вентиляции

Слишком густые посадки могут создать проблемы с вентиляцией, что также увеличивает риск заболеваний и негативно сказывается на урожае. Поэтому важно проводить обрезку усов и лишних листьев, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.

Пренебрежение болезнями и вредителями

Многие садоводы недооценивают угроза, которую представляют вредители и болезни для клубники в августе. Постоянный мониторинг на наличие тли, круглых червей и грибковых инфекций поможет предотвратить их распространение. Используйте методы профилактики, такие как регулярные осмотры растений, и, при необходимости, применяйте безопасные пестициды.

Отсутствие мульчирования

Мульчирование — это важный процесс, который многие садоводы игнорируют в августе. Без слоя мульчи уровень влажности в почве может колебаться, а сорняки могут угнетать клубнику. Клубника не переносит конкуренцию с растениями, способными забрать влагу и питательные вещества. Поэтому, чтобы защитить растения, обязательно используйте органическую мульчу, такую как солома или компост.

Зная, что не любит клубника в августе, вы сможете предотвратить многие проблемы и сохранить растения здоровыми до следующего сезона. Обратите внимание на уровень влаги, солнечное освещение и правильное удобрение, следите за состоянием растений и проводите необходимые профилактические меры.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
