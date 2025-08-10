Почему осеннее опрыскивание смородины гарантирует богатый урожай в следующем году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство » Плодовые

Смородина — это не только очень вкусная, но и полезная ягода, которую садоводы стремятся вырастить на своих участках. Однако далеко не все знают, что уход за смородиной не заканчивается с завершением сбора урожая. Важным этапом заботы о растении становится опрыскивание после уборки, что помогает защитить смородину от скрытых угроз, которые могут поджидать её даже после того, как ягоды собраны. Давайте рассмотрим, почему это так важно.

Чёрная смородина
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чёрная смородина

Скрытые болезни и вредители

Даже после сбора урожая смородина продолжает подвергаться воздействию различных болезней и вредителей. Некоторые из них могут проявляться позже, нанося ущерб следующему урожаю. Например, многие грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и серая гниль, могут оставаться в легкой форме, не проявляя явных признаков, и лишь в следующем сезоне проявятся полным ходом. 

Также остаются вредители, такие как смородинные стеклянники и паутинные клещи, которые могут зимовать в тканях растений или в почве и активизироваться весной, нанося дополнительные потери.

Профилактика — ключ к успеху

Опрыскивание смородины после сбора урожая является важной профилактической мерой, которая помогает:

  • Уничтожить патогены, которые могут находиться на листьях и стеблях.
  • Предотвратить появление новых вредителей, которые могут атаковать растение в конце сезона.
  • Укрепить растение перед наступлением зимы, улучшая его устойчивость к различных заболеваниям.

Когда и чем опрыскивать

Есть несколько оптимальных периодов для опрыскивания смородины после сбора урожая:

  • Поздняя осень: опрыскивание в конце сентября — начале октября помогает подготовить растения к зимовке. Используйте фунгициды для защиты от грибковых заболеваний и инсектициды против вредителей.
  • Перед укрытием на зиму: если в вашей местности бывают суровые зимы, дополнительно проверьте растения в ноябре и проведите вторую обработку.

Для обработки можно использовать:

  • Фунгициды: их применение поможет предотвратить грибковые заболевания. Подойдут безопасные препараты на основе меди или микроэлементов.
  • Инсектициды: эффективны против насекомых-вредителей, которые могут зимовать на растениях.
  • Травяные настои: натуральные средства на основе чеснока, лука или полыни также могут оказать положительное воздействие на защиту смородины.

Укрепление иммунитета смородины

Помимо применения химических средств, важным аспектом является обогащение почвы полезными микроэлементами и удобрениями. Здоровая, хорошо питательная почва способствует укреплению иммунной системы растений, делая их менее подверженными заболеваниям и атакам вредителей. Используйте органические удобрения и компост, чтобы поддерживать жизнеспособность почвы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
