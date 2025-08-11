Почему август — час судить урожай смородины: одна ошибка — и всё пропало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство » Плодовые

Для того, чтобы получить хороший урожай смородины, важно соблюдать правила ухода за растениями в разные сезоны, особенно в августе. В этот период многие неопытные садоводы допускают ошибки, которые могут существенно повлиять на здоровье и продуктивность смородины. Рассмотрим, какую ошибку стоит избегать в этом месяце.

Красная смородина
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Красная смородина

Август — критический месяц для смородины

Август — это время, когда смородина начинает завершать свой вегетационный период. В это время ягоды созревают, и растения нуждаются в особом внимании. Одна из самых распространенных ошибок, которую садоводы часто совершают в августе — это неправильный подход к поливу и подкормке.

Ошибка: недостаток или избыток влаги

Смородина активно растёт и формирует плоды в августе. Она требует регулярного полива, особенно в условиях жаркого и сухого лета. Наличие достаточного количества влаги способствует хорошему развитию ягод и повышает их вкус. Однако многие садоводы, не принимая во внимание состояние почвы и погоду, либо забывают поливать растения, либо переусердствуют с поливом.

Недостаток влаги в результате может привести к опадению ягод, их мелчанию и ухудшению вкусовых качеств. Растения начинают испытывать стресс, что может повлиять на состояние смородины и её способность переносить зимние условия.

Избыток влаги, наоборот, может вызвать корневую гниль и развитие грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса. Особенно это актуально при высокой влажности и низких температурах.

Как правильно ухаживать за смородиной в августе?

  1. Регулярный полив: убедитесь, что растение получает достаточное количество влаги. Поливайте смородину 1–2 раза в неделю, проверяя состояние почвы. Если верхний слой земли подсох, время полива.
  2. Подкормка: в августе важно проводить подкормки, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами для формирования и созревания ягод. Используйте комплексные удобрения, богатые калием и фосфором, так как они улучшают вкус ягод и способствуют укреплению корневой системы.
  3. Мульчирование: используйте мульчу, чтобы сохранять влагу в почве и предотвращать рост сорняков. Мульча также помогает поддерживать оптимальную температуру в корневой зоне.
  4. Профилактика заболеваний: в этом месяце стоит уделить внимание профилактике заболеваний, осматривая листья и плоды на наличие признаков болезни. При выявлении проблем применяйте подходящие средства защиты.

Август — это ключевой месяц для получения хорошего урожая смородины. Избегайте распространённых ошибок, связанных с поливом и уходом за растениями. Правильный уход, своевременные подкормки и контроль за состоянием почвы помогут не только сохранить здоровье смородины, но и получить вкусный и полезный урожай.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
