Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
Избегаем мошенничества: 5 способов защитить себя при аренде авто за границей
Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса

Разоблачение мифов: что мешает удобрениям помогать вашим растениям расти

Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
4:01
Садоводство » Советы

Правильное использование удобрений — ключевой момент для успешного выращивания растений, будь то в саду, огороде или даже в домашних условиях. Но нередко садоводы и огородники сталкиваются с тем, что их усилия по внесению удобрений не приносят ожидаемых результатов. 

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Неправильный выбор удобрений

Не все растения требуют одинаковых удобрений. Если вы используете удобрения, не соответствующие потребностям ваших растений, это может привести к недостатку питательных веществ. Например, однолетние цветы и многолетние растения имеют разные требования к удобрениям.

Решение: изучите характеристики ваших растений и узнайте, какие удобрения и в каких дозах им необходимы. Можно обратиться к советам опытных садоводов или изучить специализированные источники, дающие рекомендации по выбору удобрений для конкретных культур.

Неправильное время внесения

Почва может не усваивать удобрения в неудачное время, например, во время засухи или дождя. Если почва слишком влажная, то удобрения могут просто смыться и не достичь корней.

Решение: составьте план внесения удобрений, основываясь на погодных условиях и вегетационном цикле растений. Например, вносите удобрения после дождя или полива, когда почва находиться в оптимальном состоянии для усвоения.

Неправильная техника внесения

Некоторые садоводы полагаются только на внесение удобрений в избранные места, не учитывая их равномерное распределение. Неравномерное внесение может привести к недостатку питательных веществ в некоторых участках.

Решение: измените метод внесения удобрений. Попробуйте использовать комбинированные методы, такие как внедрение в почву с помощью специальной техники или разбрызгивание по всей площади. Процесс распределения удобрений можно дополнить легким рыхлением почвы.

Увлажнение и полив

При внесении удобрений, особенно тех, которые имеют медленное действие, растения нуждаются в достаточном количестве воды для усвоения питательных веществ. Пересыхание почвы может блокировать доступ воды и удобрений к корням.

Решение: планируйте полив с учетом графика внесения удобрений. Используйте капельное орошение или мульчирование почвы для постоянного поддержания оптимальной влажности, тем самым обеспечивая устойчивый доступ растений к питательным веществам.

Кислотность почвы

Некоторые удобрения наиболее эффективно работают при определённом уровне pH. Если pH свыше или ниже нормы, это может затруднить усвоение питательных веществ.

Решение: регулярно проверяйте уровень pH своей почвы и проводите корректировку. Если pH не соответствует потребностям ваших растений, используйте подходящие корректоры, такие как известь для повышения pH или сульфаты для его снижения.

Заболевания и вредители

Проблемы с усвоением удобрений могут быть также связаны с состоянием самих растений. Заболевания или повреждения вредителями могут ухудшать здоровье растений и снижать способность к усвоению питательных веществ.

Решение: проводите регулярные обследования растений, обращая внимание на их общее состояние. Если вы заметили признаки заболеваний или вредителей, немедленно принимайте меры для их нейтрализации, чтобы восстановить здоровье и продуктивность растений.

Правильное использование удобрений — это комплексный процесс, который требует внимания к особенностям ваших растений и характеристикам почвы. Избежать распространенных ошибок и обеспечить эффективное усвоение удобрений поможет тщательное планирование и регулярный уход за растениями. 

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Последние материалы
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
Избегаем мошенничества: 5 способов защитить себя при аренде авто за границей
Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.