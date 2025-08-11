Коварное лето: неожиданный гость превращает сад в опасную зону — опасность приходит не с грядок

Летом ос становится особенно много. Они портят урожай — налетают на виноград, малину, сливы, клубнику, груши. Но дело не только в том, что они съедают плоды: их укусы опасны. Аллергия, отёки, интоксикация и даже смертельные случаи — это не миф, а реальность. Если на вашем участке появились осы, особенно в большом количестве, действуйте разумно.
Осы любят селиться в чердаках, сараях, под крышами, в дуплах деревьев, земле или стройматериалах. Присмотритесь: если насекомые регулярно летают в одну и ту же точку и слышно характерное жужжание — возможно, там их гнездо.
В сложных случаях помогут тепловизор или сладкая приманка — например, сок. Проследите за маршрутом ос — они сами приведут вас к дому.
Если гнездо уже большое, а ос много — не приближайтесь. При угрозе они атакуют всей колонией. Укусы очень болезненные и могут быть опасны для жизни.
Даже плотная защитная одежда не даёт полной гарантии. Самый безопасный вариант — вызвать специалистов по дезинсекции.
Главное: если гнездо крупное или насекомых слишком много — не рискуйте. Ловушки, отпугиватели и защита урожая — это можно сделать самому. Всё остальное — работа для профессионалов.
О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.