Коварное лето: неожиданный гость превращает сад в опасную зону — опасность приходит не с грядок

Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летом ос становится особенно много. Они портят урожай — налетают на виноград, малину, сливы, клубнику, груши. Но дело не только в том, что они съедают плоды: их укусы опасны. Аллергия, отёки, интоксикация и даже смертельные случаи — это не миф, а реальность. Если на вашем участке появились осы, особенно в большом количестве, действуйте разумно.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Улей ос

Как найти осиное гнездо

Осы любят селиться в чердаках, сараях, под крышами, в дуплах деревьев, земле или стройматериалах. Присмотритесь: если насекомые регулярно летают в одну и ту же точку и слышно характерное жужжание — возможно, там их гнездо.

В сложных случаях помогут тепловизор или сладкая приманка — например, сок. Проследите за маршрутом ос — они сами приведут вас к дому.

Почему нельзя трогать гнездо

Если гнездо уже большое, а ос много — не приближайтесь. При угрозе они атакуют всей колонией. Укусы очень болезненные и могут быть опасны для жизни.

Даже плотная защитная одежда не даёт полной гарантии. Самый безопасный вариант — вызвать специалистов по дезинсекции.

Что можно сделать самостоятельно и без риска

Поставить ловушки: пластиковые бутылки с сиропом, соком или пивом.

Использовать отпугиватели: дым, эфирные масла (мята, лаванда, гвоздика), растения с резким ароматом. Эффект непостоянный, но иногда помогает.

Защитить урожай: накрыть кусты и деревья садовыми сетками.

Создать сквозняк в зоне отдыха: включите вентилятор — осам трудно летать при ветре.

Профилактика появления ос

Регулярно осматривайте участок.

Закрывайте щели в стенах и крышах.

Убирайте падалицу и гниющие фрукты.

Ставьте москитные сетки на окна.

Уничтожайте одиночных ос — так вы снизите риск появления целого гнезда.

Главное: если гнездо крупное или насекомых слишком много — не рискуйте. Ловушки, отпугиватели и защита урожая — это можно сделать самому. Всё остальное — работа для профессионалов.

Уточнения

О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.

