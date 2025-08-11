Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметологи объяснили, почему пропуск умывания опасен
Учёные из Японии заявили: бензиновые авто экологичнее электромобилей
Полина Диброва рассказала бывшему, что испытывает сильные чувства к миллиардеру
Ортодонт Ирина Диденко объяснила, когда вместо брекетов лучше выбрать элайнеры
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов
Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд
Усадьба "Карабиха" в Ярославской области хранит личные вещи поэта Николая Некрасова — гиды
Мария Шалаева устроилась таксисткой в Париже после переезда из России

Коварное лето: неожиданный гость превращает сад в опасную зону — опасность приходит не с грядок

Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета
2:22
Садоводство

Летом ос становится особенно много. Они портят урожай — налетают на виноград, малину, сливы, клубнику, груши. Но дело не только в том, что они съедают плоды: их укусы опасны. Аллергия, отёки, интоксикация и даже смертельные случаи — это не миф, а реальность. Если на вашем участке появились осы, особенно в большом количестве, действуйте разумно.

Улей ос
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улей ос

Как найти осиное гнездо

Осы любят селиться в чердаках, сараях, под крышами, в дуплах деревьев, земле или стройматериалах. Присмотритесь: если насекомые регулярно летают в одну и ту же точку и слышно характерное жужжание — возможно, там их гнездо.
В сложных случаях помогут тепловизор или сладкая приманка — например, сок. Проследите за маршрутом ос — они сами приведут вас к дому.

Почему нельзя трогать гнездо

Если гнездо уже большое, а ос много — не приближайтесь. При угрозе они атакуют всей колонией. Укусы очень болезненные и могут быть опасны для жизни.
Даже плотная защитная одежда не даёт полной гарантии. Самый безопасный вариант — вызвать специалистов по дезинсекции.

Что можно сделать самостоятельно и без риска

  • Поставить ловушки: пластиковые бутылки с сиропом, соком или пивом.
  • Использовать отпугиватели: дым, эфирные масла (мята, лаванда, гвоздика), растения с резким ароматом. Эффект непостоянный, но иногда помогает.
  • Защитить урожай: накрыть кусты и деревья садовыми сетками.
  • Создать сквозняк в зоне отдыха: включите вентилятор — осам трудно летать при ветре.

Профилактика появления ос

  • Регулярно осматривайте участок.
  • Закрывайте щели в стенах и крышах.
  • Убирайте падалицу и гниющие фрукты.
  • Ставьте москитные сетки на окна.
  • Уничтожайте одиночных ос — так вы снизите риск появления целого гнезда.

Главное: если гнездо крупное или насекомых слишком много — не рискуйте. Ловушки, отпугиватели и защита урожая — это можно сделать самому. Всё остальное — работа для профессионалов.

Уточнения

О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Последние материалы
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО
Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару
Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30
Особенности сплит-тренировок для более глубокой проработки групп мышц
Меч из света для защиты баз: как российское военные применяют лазерные установки
ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Гаджеты, дверные ручки, подставки под зубные щётки выступают главными источниками микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.