Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туфли 2025 года: слингбэк, каблук киттен и мюли обновляют классические лодочки
Россельхозцентр назвал способы защиты урожая от жары и палящего солнца
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды

Август — решающий месяц для клубники: что сделать сейчас, чтобы весной грядки засыпали ягодами

Кандидат сельхознаук рассказал о правилах августовской подкормки клубники
3:13
Садоводство

После сбора ягод клубничные кусты особенно нуждаются в питании. В этот период растения восстанавливаются, накапливают силы и формируют зачатки будущего урожая. Правильная подкормка в августе помогает укрепить корневую систему, повысить зимостойкость и заложить основу для богатого плодоношения в следующем сезоне.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Что важно учитывать

Ключ к успешной августовской подкормке — выбор подходящих удобрений и строгое соблюдение сроков.
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Федерального научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов подчёркивает:

Важно соблюдать сроки внесения удобрений и правильно их подбирать. Ошибки, такие как чрезмерное внесение азотных составов, могут негативно повлиять на урожай следующего года.

Когда подкармливать

Оптимальный момент — через 1–2 недели после того, как собраны последние ягоды.

  • Слишком ранняя подкормка приведёт к бурному росту листьев в ущерб формированию цветочных почек.
  • Слишком поздняя — окажется малоэффективной, ведь корни уже хуже усваивают питание, а кусты не успеют окрепнуть до холодов.

Подготовка грядок

Перед внесением удобрений:

  1. Сделайте санитарную обрезку — уберите старые, больные, засохшие листья и усы.
  2. Очистите грядки от сорняков.
  3. Рыхлите почву на глубину 3–5 см для лучшей аэрации и быстрого усвоения питательных веществ.

Чем подкармливать

  • Перепревший перегной или зрелый компост действуют мягко и долго, питая клубнику до весны и защищая корни от промерзания.
  • Древесная зола богата калием, фосфором, кальцием, бором, магнием, цинком и другими микроэлементами, необходимыми для закладки цветочных почек и повышения зимостойкости.

Из минеральных удобрений акцент — на фосфор и калий:

  • Двойной суперфосфат — концентрированный источник фосфора, медленно растворяется и работает долго.
  • Сульфат калия — легкоусвояемый калий для укрепления тканей и корней.
  • Специализированные осенние комплексы для ягодных культур — оптимальное сочетание фосфора, калия и микроэлементов с минимальным содержанием азота.

Чистый азот в августе почти не используют — он провоцирует рост листвы, мешая подготовке к зиме.

Как вносить удобрения

  • Минеральные гранулы (суперфосфат, сульфат калия) распределяют по увлажнённой почве в междурядьях и у кустов, слегка заделывают и поливают.
  • Перегной или компост используют как мульчу или заделывают в землю.
  • Золу можно рассыпать в сухом виде по влажной почве с лёгким заделыванием или приготовить настой (1 стакан на 10 л воды) для полива под корень.

В августе полезна и внекорневая подкормка — фосфор и калий быстро усваиваются через листья. Это особенно помогает при признаках калийного голодания или общем ослаблении кустов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире
Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.