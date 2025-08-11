Август — решающий месяц для клубники: что сделать сейчас, чтобы весной грядки засыпали ягодами

Кандидат сельхознаук рассказал о правилах августовской подкормки клубники

После сбора ягод клубничные кусты особенно нуждаются в питании. В этот период растения восстанавливаются, накапливают силы и формируют зачатки будущего урожая. Правильная подкормка в августе помогает укрепить корневую систему, повысить зимостойкость и заложить основу для богатого плодоношения в следующем сезоне.

Сбор клубники

Что важно учитывать

Ключ к успешной августовской подкормке — выбор подходящих удобрений и строгое соблюдение сроков.

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Федерального научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов подчёркивает:

Важно соблюдать сроки внесения удобрений и правильно их подбирать. Ошибки, такие как чрезмерное внесение азотных составов, могут негативно повлиять на урожай следующего года.

Когда подкармливать

Оптимальный момент — через 1–2 недели после того, как собраны последние ягоды.

Слишком ранняя подкормка приведёт к бурному росту листьев в ущерб формированию цветочных почек.

Слишком поздняя — окажется малоэффективной, ведь корни уже хуже усваивают питание, а кусты не успеют окрепнуть до холодов.

Подготовка грядок

Перед внесением удобрений:

Сделайте санитарную обрезку — уберите старые, больные, засохшие листья и усы. Очистите грядки от сорняков. Рыхлите почву на глубину 3–5 см для лучшей аэрации и быстрого усвоения питательных веществ.

Чем подкармливать

Перепревший перегной или зрелый компост действуют мягко и долго, питая клубнику до весны и защищая корни от промерзания.

Древесная зола богата калием, фосфором, кальцием, бором, магнием, цинком и другими микроэлементами, необходимыми для закладки цветочных почек и повышения зимостойкости.

Из минеральных удобрений акцент — на фосфор и калий:

Двойной суперфосфат — концентрированный источник фосфора, медленно растворяется и работает долго.

Сульфат калия — легкоусвояемый калий для укрепления тканей и корней.

Специализированные осенние комплексы для ягодных культур — оптимальное сочетание фосфора, калия и микроэлементов с минимальным содержанием азота.

Чистый азот в августе почти не используют — он провоцирует рост листвы, мешая подготовке к зиме.

Как вносить удобрения

Минеральные гранулы (суперфосфат, сульфат калия) распределяют по увлажнённой почве в междурядьях и у кустов, слегка заделывают и поливают.

Перегной или компост используют как мульчу или заделывают в землю.

Золу можно рассыпать в сухом виде по влажной почве с лёгким заделыванием или приготовить настой (1 стакан на 10 л воды) для полива под корень.

В августе полезна и внекорневая подкормка — фосфор и калий быстро усваиваются через листья. Это особенно помогает при признаках калийного голодания или общем ослаблении кустов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов.

