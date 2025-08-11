Август — решающий месяц для клубники: что сделать сейчас, чтобы весной грядки засыпали ягодами

После сбора ягод клубничные кусты особенно нуждаются в питании. В этот период растения восстанавливаются, накапливают силы и формируют зачатки будущего урожая. Правильная подкормка в августе помогает укрепить корневую систему, повысить зимостойкость и заложить основу для богатого плодоношения в следующем сезоне.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники
Что важно учитывать
Ключ к успешной августовской подкормке — выбор подходящих удобрений и строгое соблюдение сроков. Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Федерального научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов подчёркивает:
Важно соблюдать сроки внесения удобрений и правильно их подбирать. Ошибки, такие как чрезмерное внесение азотных составов, могут негативно повлиять на урожай следующего года.
Когда подкармливать
Оптимальный момент — через 1–2 недели после того, как собраны последние ягоды.
Слишком ранняя подкормка приведёт к бурному росту листьев в ущерб формированию цветочных почек.
Слишком поздняя — окажется малоэффективной, ведь корни уже хуже усваивают питание, а кусты не успеют окрепнуть до холодов.
Подготовка грядок
Перед внесением удобрений:
Сделайте санитарную обрезку — уберите старые, больные, засохшие листья и усы.
Очистите грядки от сорняков.
Рыхлите почву на глубину 3–5 см для лучшей аэрации и быстрого усвоения питательных веществ.
Чем подкармливать
Перепревший перегной или зрелый компост действуют мягко и долго, питая клубнику до весны и защищая корни от промерзания.
Древесная зола богата калием, фосфором, кальцием, бором, магнием, цинком и другими микроэлементами, необходимыми для закладки цветочных почек и повышения зимостойкости.
Из минеральных удобрений акцент — на фосфор и калий:
Двойной суперфосфат — концентрированный источник фосфора, медленно растворяется и работает долго.
Сульфат калия — легкоусвояемый калий для укрепления тканей и корней.
Специализированные осенние комплексы для ягодных культур — оптимальное сочетание фосфора, калия и микроэлементов с минимальным содержанием азота.
Чистый азот в августе почти не используют — он провоцирует рост листвы, мешая подготовке к зиме.
Как вносить удобрения
Минеральные гранулы (суперфосфат, сульфат калия) распределяют по увлажнённой почве в междурядьях и у кустов, слегка заделывают и поливают.
Перегной или компост используют как мульчу или заделывают в землю.
Золу можно рассыпать в сухом виде по влажной почве с лёгким заделыванием или приготовить настой (1 стакан на 10 л воды) для полива под корень.
В августе полезна и внекорневая подкормка — фосфор и калий быстро усваиваются через листья. Это особенно помогает при признаках калийного голодания или общем ослаблении кустов.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов.