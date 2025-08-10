Малозаметный отход, который кормит растения лучше удобрений

Натуральное удобрение, которое вы выбрасываете: кожура тыквы

Большинство из нас, чистя тыкву, автоматически выбрасывает кожуру в мусор. А зря. По словам садоводов, эта часть овоща — настоящий клад для растений. При разложении кожура выделяет калий, кальций и магний — минералы, которые помогают формировать сильные корни и стимулируют цветение.

Но это ещё не всё. При смешивании с почвой кожура улучшает её структуру, помогает удерживать влагу и стимулирует появление полезных микроорганизмов.

Чем полезна кожура тыквы

Натуральное удобрение без химии.

Повышает микробную активность почвы, делая её более "живой".

Сохраняет влагу в сухие периоды.

Обогащает органикой бедные и уплотнённые грунты.

Как правильно использовать

Нарежьте кожуру мелкими кусочками — так она быстрее разложится. Смешайте с почвой или разложите сверху как мульчу. Чтобы избежать запаха и насекомых, закапывайте на 5-10 см вглубь. Можно предварительно компостировать, чтобы ускорить эффект.

Для каких растений подходит

Кожура тыквы универсальна — её можно применять и для комнатных растений, и для грядок. Особенно хорошо она подходит для культур, которым нужен калий: помидоры, перец, кабачки, бархатцы.

Такой способ удобрения не требует затрат, полностью безопасен и позволяет использовать кухонные отходы с пользой для вашего сада.

