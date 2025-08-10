Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина

Малозаметный отход, который кормит растения лучше удобрений

Натуральное удобрение, которое вы выбрасываете: кожура тыквы
1:32
Садоводство

Большинство из нас, чистя тыкву, автоматически выбрасывает кожуру в мусор. А зря. По словам садоводов, эта часть овоща — настоящий клад для растений. При разложении кожура выделяет калий, кальций и магний — минералы, которые помогают формировать сильные корни и стимулируют цветение.

Тыква
Фото: en.wikipedia.org by Steve
Тыква

Но это ещё не всё. При смешивании с почвой кожура улучшает её структуру, помогает удерживать влагу и стимулирует появление полезных микроорганизмов.

Чем полезна кожура тыквы

  • Натуральное удобрение без химии.
  • Повышает микробную активность почвы, делая её более "живой".
  • Сохраняет влагу в сухие периоды.
  • Обогащает органикой бедные и уплотнённые грунты.

Как правильно использовать

  1. Нарежьте кожуру мелкими кусочками — так она быстрее разложится.
  2. Смешайте с почвой или разложите сверху как мульчу.
  3. Чтобы избежать запаха и насекомых, закапывайте на 5-10 см вглубь.
  4. Можно предварительно компостировать, чтобы ускорить эффект.

Для каких растений подходит

Кожура тыквы универсальна — её можно применять и для комнатных растений, и для грядок. Особенно хорошо она подходит для культур, которым нужен калий: помидоры, перец, кабачки, бархатцы.

Такой способ удобрения не требует затрат, полностью безопасен и позволяет использовать кухонные отходы с пользой для вашего сада.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.