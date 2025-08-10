Малозаметный отход, который кормит растения лучше удобрений

Большинство из нас, чистя тыкву, автоматически выбрасывает кожуру в мусор. А зря. По словам садоводов, эта часть овоща — настоящий клад для растений. При разложении кожура выделяет калий, кальций и магний — минералы, которые помогают формировать сильные корни и стимулируют цветение.
Но это ещё не всё. При смешивании с почвой кожура улучшает её структуру, помогает удерживать влагу и стимулирует появление полезных микроорганизмов.
Кожура тыквы универсальна — её можно применять и для комнатных растений, и для грядок. Особенно хорошо она подходит для культур, которым нужен калий: помидоры, перец, кабачки, бархатцы.
Такой способ удобрения не требует затрат, полностью безопасен и позволяет использовать кухонные отходы с пользой для вашего сада.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
