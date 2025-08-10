Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества нанесения тонального крема без кистей и спонжей
Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць обошлась в 15 миллионов рублей
Лимонная кислота против тёмного налёта унитаза: проверенный метод
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Правоохранители чаще останавливают грязные и тюнингованные автомобили — мнение экспертов
Силовые тренировки снижают риск травм у бегунов на 85% — данные метаанализа
В августе 2023 года Земля пройдёт пик метеорного потока Персеиды
Май Абрикосов заявил, что Настя Ивлеева имитирует деревенскую жизнь ради хайпа
Контакт соли или избытка сахара с дрожжами замедляет подъём теста — пекари

Овощ, который вредители не смогут проигнорировать

Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
1:28
Садоводство

Слизни и улитки могут за одну ночь превратить аккуратные грядки в поле боя. Особенно активно они выходят во влажную погоду или под покровом темноты, уничтожая молодые побеги, листья и цветы.

Слизни
Фото: flickr.com by Becks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слизни

Но решение может оказаться проще, чем кажется. Один ломтик огурца способен стать эффективной экологичной ловушкой, избавив ваш сад от непрошеных гостей.

Как работает метод

Секрет — в аромате огурца, особенно слегка перезревшего. Запах действует как магнит, притягивая моллюсков. Чтобы воспользоваться этим трюком, достаточно нарезать несколько ломтиков и разложить их в "горячих точках" сада — рядом с растениями, которые нуждаются в защите.

Когда и где раскладывать

Наилучшее время — вечер или ночь, когда слизни наиболее активны. Для усиления эффекта положите ломтики на влажный картон или в неглубокие ёмкости: поев, они будут искать укрытие прямо там.

Что делать дальше

Утром проверьте приманки и осторожно уберите собравшихся вредителей. Этот способ позволяет быстро и без химии сократить их количество.

Почему это удобно и безопасно

Метод не требует затрат, сложных инструментов и не вредит домашним животным или экосистеме. Его можно повторять столько раз, сколько необходимо, используя овощные отходы, которые иначе пошли бы в мусор.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра
Наука и техника
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
Неправильная загрузка посуды убивает посудомоечную машину изнутри — эксперты по бытовой технике
Ольга Орлова заявила, что не стоит опускать руки после замершей беременности
После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты
Офтальмолог Норберт Пфайффер назвал 5 способов сохранить зрение до старости
Центр перспективной неврологии представил 5 правил улучшения памяти
Плёнка, керамика и уход за сиденьями: способы сохранить машину как новую
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.