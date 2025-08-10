Овощ, который вредители не смогут проигнорировать

Слизни и улитки могут за одну ночь превратить аккуратные грядки в поле боя. Особенно активно они выходят во влажную погоду или под покровом темноты, уничтожая молодые побеги, листья и цветы.
Но решение может оказаться проще, чем кажется. Один ломтик огурца способен стать эффективной экологичной ловушкой, избавив ваш сад от непрошеных гостей.
Секрет — в аромате огурца, особенно слегка перезревшего. Запах действует как магнит, притягивая моллюсков. Чтобы воспользоваться этим трюком, достаточно нарезать несколько ломтиков и разложить их в "горячих точках" сада — рядом с растениями, которые нуждаются в защите.
Наилучшее время — вечер или ночь, когда слизни наиболее активны. Для усиления эффекта положите ломтики на влажный картон или в неглубокие ёмкости: поев, они будут искать укрытие прямо там.
Утром проверьте приманки и осторожно уберите собравшихся вредителей. Этот способ позволяет быстро и без химии сократить их количество.
Метод не требует затрат, сложных инструментов и не вредит домашним животным или экосистеме. Его можно повторять столько раз, сколько необходимо, используя овощные отходы, которые иначе пошли бы в мусор.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.