Овощ, который вредители не смогут проигнорировать

Огурец как натуральное средство против улиток и слизней

Слизни и улитки могут за одну ночь превратить аккуратные грядки в поле боя. Особенно активно они выходят во влажную погоду или под покровом темноты, уничтожая молодые побеги, листья и цветы.

Фото: flickr.com by Becks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слизни

Но решение может оказаться проще, чем кажется. Один ломтик огурца способен стать эффективной экологичной ловушкой, избавив ваш сад от непрошеных гостей.

Как работает метод

Секрет — в аромате огурца, особенно слегка перезревшего. Запах действует как магнит, притягивая моллюсков. Чтобы воспользоваться этим трюком, достаточно нарезать несколько ломтиков и разложить их в "горячих точках" сада — рядом с растениями, которые нуждаются в защите.

Когда и где раскладывать

Наилучшее время — вечер или ночь, когда слизни наиболее активны. Для усиления эффекта положите ломтики на влажный картон или в неглубокие ёмкости: поев, они будут искать укрытие прямо там.

Что делать дальше

Утром проверьте приманки и осторожно уберите собравшихся вредителей. Этот способ позволяет быстро и без химии сократить их количество.

Почему это удобно и безопасно

Метод не требует затрат, сложных инструментов и не вредит домашним животным или экосистеме. Его можно повторять столько раз, сколько необходимо, используя овощные отходы, которые иначе пошли бы в мусор.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

