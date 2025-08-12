Мороз не страшен: овощные культуры, которые можно собирать позже всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
1:47
Садоводство

Не все растения спешат на хранение с приходом холодов. Есть овощи, которые способны без проблем выдержать понижение температуры, а иногда даже улучшить вкус после морозца.

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

Корнеплоды — чемпионы холодостойкости

  • Морковь, пастернак, корневая петрушка, сельдерей не боятся морозов до -5…-7 °C. Лёгкое подмораживание делает их вкус слаще.

  • Свекла выдерживает до -4 °C, но после повреждения ботвы её стоит выкопать в ближайшие дни.

  • Брюква и репа становятся только вкуснее после лёгких заморозков, их можно убирать по мере необходимости.

Капуста, которая любит холод

  • Белокочанная поздних сортов спокойно переносит -7 °C, после чего становится сочнее и теряет горечь.

  • Брюссельская раскрывает вкус именно после морозов, приобретая ореховые нотки.

  • Листовая капуста (кале, листовая горчица) становится мягче и слаще после похолоданий.

Зелень и лук

  • Петрушка листовая и сельдерей черешковый могут зимовать под снегом, сохраняя живые корни.

  • Лук-порей выдерживает морозы до -10 °C и ниже, особенно если окучить.

Пастернак — зимний долгожитель

Часто остаётся в почве до весны, прекрасно хранясь под снегом. Выкапывают его до отрастания молодых листьев.

Советы по уборке

  • Дайте овощам оттаять прямо на грядке, не выдёргивая их сразу после заморозка.

  • Собирайте урожай в сухую погоду, аккуратно стряхивая землю.

  • Подмерзшие овощи (кроме корнеплодов и капусты) используйте или переработайте сразу — они плохо лежат.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
