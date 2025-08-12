Мороз не страшен: овощные культуры, которые можно собирать позже всех

Не все растения спешат на хранение с приходом холодов. Есть овощи, которые способны без проблем выдержать понижение температуры, а иногда даже улучшить вкус после морозца.
Морковь, пастернак, корневая петрушка, сельдерей не боятся морозов до -5…-7 °C. Лёгкое подмораживание делает их вкус слаще.
Свекла выдерживает до -4 °C, но после повреждения ботвы её стоит выкопать в ближайшие дни.
Брюква и репа становятся только вкуснее после лёгких заморозков, их можно убирать по мере необходимости.
Белокочанная поздних сортов спокойно переносит -7 °C, после чего становится сочнее и теряет горечь.
Брюссельская раскрывает вкус именно после морозов, приобретая ореховые нотки.
Листовая капуста (кале, листовая горчица) становится мягче и слаще после похолоданий.
Петрушка листовая и сельдерей черешковый могут зимовать под снегом, сохраняя живые корни.
Лук-порей выдерживает морозы до -10 °C и ниже, особенно если окучить.
Часто остаётся в почве до весны, прекрасно хранясь под снегом. Выкапывают его до отрастания молодых листьев.
Дайте овощам оттаять прямо на грядке, не выдёргивая их сразу после заморозка.
Собирайте урожай в сухую погоду, аккуратно стряхивая землю.
Подмерзшие овощи (кроме корнеплодов и капусты) используйте или переработайте сразу — они плохо лежат.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
