Мороз не страшен: овощные культуры, которые можно собирать позже всех

Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C

Не все растения спешат на хранение с приходом холодов. Есть овощи, которые способны без проблем выдержать понижение температуры, а иногда даже улучшить вкус после морозца.

Корнеплоды — чемпионы холодостойкости

Морковь, пастернак, корневая петрушка, сельдерей не боятся морозов до -5…-7 °C. Лёгкое подмораживание делает их вкус слаще.

Свекла выдерживает до -4 °C, но после повреждения ботвы её стоит выкопать в ближайшие дни.

Брюква и репа становятся только вкуснее после лёгких заморозков, их можно убирать по мере необходимости.

Капуста, которая любит холод

Белокочанная поздних сортов спокойно переносит -7 °C, после чего становится сочнее и теряет горечь.

Брюссельская раскрывает вкус именно после морозов, приобретая ореховые нотки.

Листовая капуста (кале, листовая горчица) становится мягче и слаще после похолоданий.

Зелень и лук

Петрушка листовая и сельдерей черешковый могут зимовать под снегом, сохраняя живые корни.

Лук-порей выдерживает морозы до -10 °C и ниже, особенно если окучить.

Пастернак — зимний долгожитель

Часто остаётся в почве до весны, прекрасно хранясь под снегом. Выкапывают его до отрастания молодых листьев.

Советы по уборке

Дайте овощам оттаять прямо на грядке, не выдёргивая их сразу после заморозка.

Собирайте урожай в сухую погоду, аккуратно стряхивая землю.

Подмерзшие овощи (кроме корнеплодов и капусты) используйте или переработайте сразу — они плохо лежат.

