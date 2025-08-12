Болезни, жара или лишняя влага — кто настоящий враг урожая винограда

Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда

Усыхание кистей винограда в самый ответственный момент — серьёзный удар по урожаю. Причины могут быть разными: от болезней до ошибок в уходе. Разобравшись в источнике проблемы, можно успеть спасти значительную часть плодов.

Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Болезни и инфекции

Оидиум и милдью блокируют движение сока в гребненожке. Для остановки процесса применяют опрыскивание коллоидной серой — 40 г на 5 литров воды.

Гроздевая листовёртка повреждает сосудистые пучки, что приводит к быстрому увяданию ягод. Эффективна обработка биопрепаратами вроде "Лепидоцида".

Ошибки в агротехнике

Перегрев на солнце вызывает тилозис — закупорку сосудов в плодоножке. Навес из агроволокна создаст рассеянную тень без помех для фотосинтеза.

Переувлажнение провоцирует корневую гниль. В августе полив сокращают до 2 раз в месяц, но увеличивают объём воды за раз.

Дефицит калия на бедных почвах устраняют внекорневой подкормкой монофосфатом калия (15 г на 10 л воды) — эффект заметен через 3 дня.

Механическое повреждение гребня при обломке побегов нарушает питание ягод. Раны обрабатывают садовым варом с фунгицидом.

Организация посадок

Загущённые кусты хуже проветриваются. Удаление части листьев вокруг гроздей снижает влажность и улучшает освещённость.

Песчаные почвы быстрее нагреваются — слой мульчи из скошенной травы стабилизирует температуру корней.

Регуляция нагрузки лозы

Кольцевание побегов медной проволокой замедляет отток питательных веществ — метод только для сильнорослых сортов.

Прореживание урожая - удаление до 30% гроздей в начале созревания позволяет оставшимся кистям налиться быстрее и равномернее.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



