Как разбудить капризный компост, пока он не впал в зимнюю кому

Специалисты объяснили, что дефицит кислорода, влаги и азота замедляет разложение компоста
1:49
Садоводство

К концу лета компостная куча нередко замирает, превращаясь в плотную, малоподвижную массу. Это не повод махнуть рукой до весны: правильно "подстегнув" процессы, можно оживить её всего за пару недель и отправить в зиму в рабочем состоянии.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Adega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Компост

Почему компост "засыпает"

Главная причина — нехватка одного или сразу нескольких факторов:

  • Кислород — без него микроорганизмы работают медленнее.

  • Влага — сухая масса тормозит разложение.

  • Азот — питательная база для бактерий.

Пошаговое пробуждение кучи

  1. Переброска и рыхление
    Переложите компост в другое место или просто тщательно разрыхлите вилами. Это насытит слои кислородом и устранит уплотнения.

  2. Увлажнение
    Если масса сухая и рассыпчатая, пролейте её тёплой дождевой водой или настоем сорняков — он добавит полезных микроорганизмов.

  3. Подпитка азотом
    Внесите свежескошенную траву, овощные очистки или горсть мочевины, распределяя их равномерно по всей куче.

  4. Баланс компонентов
    Смешайте "зелёные" составляющие с "коричневыми" — сухими листьями, соломой, измельчёнными ветками, чтобы уравновесить углерод и азот.

  5. Укрытие
    Накройте кучу старым ковром, картоном или 15-20 см соломы. Это сохранит тепло и влагу, необходимые для активности бактерий.

Признаки пробуждения

Через 2-3 дня температура внутри под укрытием начнёт подниматься — верный сигнал, что микроорганизмы заработали. Влажность проверяйте рукой, при необходимости подливайте воду по краям.

Второе перемешивание

Спустя неделю снова перелопатьте массу, уделяя внимание холодным участкам по бокам.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
