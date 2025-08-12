Как понять, что тыква дозрела: признак, который виден без разреза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жесткая и одревесневшая плодоножка — главный признак зрелости тыквы
1:25
Садоводство

Окраска кожуры, глухой звук при постукивании, жёлтые листья — всё это признаки спелости тыквы, но есть один верный показатель, который садоводы часто недооценивают. Это плодоножка, или "хвостик" — именно она подскажет, когда пора срезать урожай.

Тыква
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

Плодоножка — главный маркер зрелости

У полностью спелой тыквы хвостик становится жёстким, древесным, серовато-коричневым. Он высыхает и на ощупь кажется пробковым. Созревший плод легко отделяется от такой плодоножки — достаточно лёгкого усилия.

Дополнительные признаки спелости

  • Кожура — твёрдая, насыщенного для сорта цвета, рисунок становится чётким и контрастным. Ногтем её почти невозможно проколоть.

  • Листья на плети желтеют и отмирают — растение завершает вегетацию.

  • Земляное пятно на месте соприкосновения с почвой равномерно окрашено, без зелёных участков.

  • Звук при постукивании — глухой, но этот метод требует опыта и субъективен.

Когда убирать урожай

Не торопитесь срезать тыкву при первых признаках высыхания хвостика, если погода позволяет. Несколько дополнительных дней на грядке дадут плоду больше сахара. Оптимально убирать урожай до устойчивых заморозков: лёгкий мороз не страшен, а сильный повредит кожуру.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
