Как понять, что тыква дозрела: признак, который виден без разреза

Окраска кожуры, глухой звук при постукивании, жёлтые листья — всё это признаки спелости тыквы, но есть один верный показатель, который садоводы часто недооценивают. Это плодоножка, или "хвостик" — именно она подскажет, когда пора срезать урожай.
У полностью спелой тыквы хвостик становится жёстким, древесным, серовато-коричневым. Он высыхает и на ощупь кажется пробковым. Созревший плод легко отделяется от такой плодоножки — достаточно лёгкого усилия.
Кожура — твёрдая, насыщенного для сорта цвета, рисунок становится чётким и контрастным. Ногтем её почти невозможно проколоть.
Листья на плети желтеют и отмирают — растение завершает вегетацию.
Земляное пятно на месте соприкосновения с почвой равномерно окрашено, без зелёных участков.
Звук при постукивании — глухой, но этот метод требует опыта и субъективен.
Не торопитесь срезать тыкву при первых признаках высыхания хвостика, если погода позволяет. Несколько дополнительных дней на грядке дадут плоду больше сахара. Оптимально убирать урожай до устойчивых заморозков: лёгкий мороз не страшен, а сильный повредит кожуру.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
