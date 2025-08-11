Ошибки ухода за многолетниками после цветения лишат клумбу красоты на год

Многолетники, отцветая, меняют свои приоритеты: вместо формирования бутонов они направляют силы на укрепление корней, вызревание побегов и подготовку к зиме. Чтобы клумбы сохранили красоту и здоровье, важно вовремя провести обрезку, подкормку и защиту от болезней и вредителей.
Своевременное удаление сухих соцветий улучшает внешний вид цветника и защищает растения от грибковых инфекций и вредителей.
Зачем обрезать: семенные коробочки отнимают питательные вещества, которые нужны для зимовки.
Чем обрезать: мягкие цветоносы — прищипыванием, плотные — секатором или садовыми ножницами.
Санитарная чистка: удалите больные листья и стебли, не используйте их для компоста — только уничтожение.
Важно: нельзя полностью срезать надземную часть сразу после цветения — листья продолжают фотосинтез и питать корни.
Садоводы используют два подхода:
Осенью — после естественного увядания листвы.
Весной — оставляя засохшую зелень как защиту от морозов.
Общее правило: срезы лучше делать в сухую, пасмурную и умеренно ветреную погоду, а инструмент обязательно дезинфицировать между растениями.
После цветения полив сокращают примерно вдвое, но полностью не прекращают.
Влаголюбивые культуры (астильбы, пионы, розы, дельфиниумы) продолжают поливать даже в августе-сентябре.
Засухоустойчивые (лаванда, очитки, эхинацея, гвоздики) легче переносят дефицит влаги.
Третья подкормка сезона - ключевая. Нужны калий, фосфор, магний, бор.
Примеры удобрений:
готовые комплексы для декоративных культур;
борофоска;
смесь суперфосфата, калимагнезии и борной кислоты;
настой древесной золы.
Перед внесением удобрений почву увлажняют, после — рыхлят и мульчируют.
После цветения удобно проводить обработки против:
Серой гнили (Скор, Дискор, Чистоцвет);
Мучнистой росы (Топаз, Ракурс, Фитоспорин-М);
Ржавчины (Бордоская смесь, ХОМ, Серпень);
Пятнистостей (Абига-Пик, ОксиХОМ, Скор).
В случае вирусных заболеваний (мозаика, болезнь Лемуана) куст удаляют и сжигают.
Муравьи и тля — Фитоверм, БиоКилл, или при необходимости инсектициды с диазиноном.
Трипсы, белокрылка, щитовка — Актара, Аркана, Батрайдер.
Хмелевый тонкопряд — Искра Золотая.
Галловые нематоды — только уничтожение растений и обработка почвы биопрепаратами (Микорад Nemato, Нематодин).
