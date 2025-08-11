Ошибки ухода за многолетниками после цветения лишат клумбу красоты на год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
3:02
Садоводство

Многолетники, отцветая, меняют свои приоритеты: вместо формирования бутонов они направляют силы на укрепление корней, вызревание побегов и подготовку к зиме. Чтобы клумбы сохранили красоту и здоровье, важно вовремя провести обрезку, подкормку и защиту от болезней и вредителей.

Декоративные растения и бананы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Декоративные растения и бананы

Удаление увядших частей

Своевременное удаление сухих соцветий улучшает внешний вид цветника и защищает растения от грибковых инфекций и вредителей.

  • Зачем обрезать: семенные коробочки отнимают питательные вещества, которые нужны для зимовки.

  • Чем обрезать: мягкие цветоносы — прищипыванием, плотные — секатором или садовыми ножницами.

  • Санитарная чистка: удалите больные листья и стебли, не используйте их для компоста — только уничтожение.

Важно: нельзя полностью срезать надземную часть сразу после цветения — листья продолжают фотосинтез и питать корни.

Когда убирать надземную часть

Садоводы используют два подхода:

  • Осенью — после естественного увядания листвы.

  • Весной — оставляя засохшую зелень как защиту от морозов.

Общее правило: срезы лучше делать в сухую, пасмурную и умеренно ветреную погоду, а инструмент обязательно дезинфицировать между растениями.

Полив и питание

После цветения полив сокращают примерно вдвое, но полностью не прекращают.

  • Влаголюбивые культуры (астильбы, пионы, розы, дельфиниумы) продолжают поливать даже в августе-сентябре.

  • Засухоустойчивые (лаванда, очитки, эхинацея, гвоздики) легче переносят дефицит влаги.

Третья подкормка сезона - ключевая. Нужны калий, фосфор, магний, бор.
Примеры удобрений:

  • готовые комплексы для декоративных культур;

  • борофоска;

  • смесь суперфосфата, калимагнезии и борной кислоты;

  • настой древесной золы.

Перед внесением удобрений почву увлажняют, после — рыхлят и мульчируют.

Профилактика болезней

После цветения удобно проводить обработки против:

  • Серой гнили (Скор, Дискор, Чистоцвет);

  • Мучнистой росы (Топаз, Ракурс, Фитоспорин-М);

  • Ржавчины (Бордоская смесь, ХОМ, Серпень);

  • Пятнистостей (Абига-Пик, ОксиХОМ, Скор).

В случае вирусных заболеваний (мозаика, болезнь Лемуана) куст удаляют и сжигают.

Защита от вредителей

  • Муравьи и тля — Фитоверм, БиоКилл, или при необходимости инсектициды с диазиноном.

  • Трипсы, белокрылка, щитовка — Актара, Аркана, Батрайдер.

  • Хмелевый тонкопряд — Искра Золотая.

  • Галловые нематоды — только уничтожение растений и обработка почвы биопрепаратами (Микорад Nemato, Нематодин).

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
