Определить кислотность почвы можно за 5 минут — без приборов и затрат

Определить кислотность земли можно прямо на участке, не тратя время на лабораторные анализы. Понадобятся только образцы почвы, чистая вода, столовый уксус и пищевая сода.
Проверка на щёлочность
Проверка на кислотность
Отсутствие реакции в обоих случаях чаще всего говорит о нейтральном pH. Сила шипения подскажет, насколько ярко выражены свойства — бурная реакция означает значительное отклонение от нормы.
Растения-индикаторы помогают определить кислотность:
Кислая почва: хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик ползучий.
Нейтральная или слабощёлочная: мать-и-мачеха, вьюнок полевой, лебеда.
Визуальные признаки тоже важны:
Кислые грунты — ржавый оттенок, белесая прослойка, радужная плёнка в лужах.
Щёлочные — светлые, рассыпчатые, склонные к образованию корки.
Снизить кислотность: гашёная известь, доломитовая мука.
Скорректировать щёлочность: гипс, верховой торф, кислые органические материалы.
Для долгосрочного выравнивания pH используйте компост и перегной — они постепенно приближают землю к нейтральному состоянию.
Разные культуры предпочитают разную реакцию:
Кислая среда — голубика, рододендроны.
Нейтральная или слабощёлочная — свёкла, капуста.
Понимание кислотности почвы помогает правильно подбирать растения и определять, нужны ли меры коррекции.
