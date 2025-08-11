Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные: в природе доминирует инстинкт выживания, а не межвидовая привязанность
Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка
Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов
Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки
У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины

Определить кислотность почвы можно за 5 минут — без приборов и затрат

Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов
2:05
Садоводство

Определить кислотность земли можно прямо на участке, не тратя время на лабораторные анализы. Понадобятся только образцы почвы, чистая вода, столовый уксус и пищевая сода.

Почва
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва

Домашний тест за несколько минут

Проверка на щёлочность

  • Положите горсть земли в небольшую ёмкость.
  • Добавьте немного уксуса.
  • Если появилось активное шипение — почва щёлочная.

Проверка на кислотность

  • В другую порцию земли добавьте дистиллированную или дождевую воду, перемешайте до состояния кашицы.
  • Посыпьте щепоткой соды.
  • Пузырьки и шипение укажут на кислую реакцию.

Отсутствие реакции в обоих случаях чаще всего говорит о нейтральном pH. Сила шипения подскажет, насколько ярко выражены свойства — бурная реакция означает значительное отклонение от нормы.

Подсказки природы

Растения-индикаторы помогают определить кислотность:

  • Кислая почва: хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик ползучий.

  • Нейтральная или слабощёлочная: мать-и-мачеха, вьюнок полевой, лебеда.

Визуальные признаки тоже важны:

  • Кислые грунты — ржавый оттенок, белесая прослойка, радужная плёнка в лужах.

  • Щёлочные — светлые, рассыпчатые, склонные к образованию корки.

Как повысить или снизить pH

  • Снизить кислотность: гашёная известь, доломитовая мука.

  • Скорректировать щёлочность: гипс, верховой торф, кислые органические материалы.

Для долгосрочного выравнивания pH используйте компост и перегной — они постепенно приближают землю к нейтральному состоянию.

Зачем знать pH почвы

Разные культуры предпочитают разную реакцию:

  • Кислая среда — голубика, рододендроны.

  • Нейтральная или слабощёлочная — свёкла, капуста.

Понимание кислотности почвы помогает правильно подбирать растения и определять, нужны ли меры коррекции.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
Пациенты с диабетом перестали нуждаться в инсулине после терапии этим новым препаратом
Эксперты: фридайвинг опасен из-за гипоксии, баротравм и переохлаждения
Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.