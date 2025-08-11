Определить кислотность почвы можно за 5 минут — без приборов и затрат

Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Определить кислотность земли можно прямо на участке, не тратя время на лабораторные анализы. Понадобятся только образцы почвы, чистая вода, столовый уксус и пищевая сода.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Почва

Домашний тест за несколько минут

Проверка на щёлочность

Положите горсть земли в небольшую ёмкость.

Добавьте немного уксуса.

Если появилось активное шипение — почва щёлочная.

Проверка на кислотность

В другую порцию земли добавьте дистиллированную или дождевую воду, перемешайте до состояния кашицы.

Посыпьте щепоткой соды.

Пузырьки и шипение укажут на кислую реакцию.

Отсутствие реакции в обоих случаях чаще всего говорит о нейтральном pH. Сила шипения подскажет, насколько ярко выражены свойства — бурная реакция означает значительное отклонение от нормы.

Подсказки природы

Растения-индикаторы помогают определить кислотность:

Кислая почва : хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик ползучий.

Нейтральная или слабощёлочная: мать-и-мачеха, вьюнок полевой, лебеда.

Визуальные признаки тоже важны:

Кислые грунты — ржавый оттенок, белесая прослойка, радужная плёнка в лужах.

Щёлочные — светлые, рассыпчатые, склонные к образованию корки.

Как повысить или снизить pH

Снизить кислотность : гашёная известь, доломитовая мука.

Скорректировать щёлочность: гипс, верховой торф, кислые органические материалы.

Для долгосрочного выравнивания pH используйте компост и перегной — они постепенно приближают землю к нейтральному состоянию.

Зачем знать pH почвы

Разные культуры предпочитают разную реакцию:

Кислая среда — голубика, рододендроны.

Нейтральная или слабощёлочная — свёкла, капуста.

Понимание кислотности почвы помогает правильно подбирать растения и определять, нужны ли меры коррекции.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



