Одна неверная обрезка — и розы проснутся в декабре, чтобы замёрзнуть насмерть

В августе проводят обрезку невызревших побегов роз для защиты от вымерзания

Август для розоводов — месяц решающий. Каждое неверное движение секатором может стоить пышного цветения в следующем сезоне. Осенняя обрезка не терпит спешки, но требует решительности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Убираем лишние бутоны

В первую очередь обрезают все цветки, мельче монеты. Они уже не успеют вызреть и могут стать источником грибковых болезней.

Молодые побеги под нож

Ярко-красные тонкие побеги без древесины обрезают у самого основания. Такие стебли не переживут морозы, а их сохранение ослабит куст.

Зеленые побеги — только укорачиваем

Стебли толщиной с карандаш срезают примерно на треть длины. Полная обрезка осенью опасна — она стимулирует рост почек, что приведёт к их гибели при первых же заморозках.

Сохраняем скелет куста

Коричневые, хорошо одревесневшие ветви оставляют без изменений — именно они составят основу растения в следующем году.

Листья под контроль

Листва с чёрными пятнами или ржавчиной — в костёр. Больные листья замедляют фотосинтез и истощают куст.

Здоровые листья сохраняют до устойчивых заморозков — они продолжают питать корни.

Подкормка перед сном

После обрезки розы обильно поливают раствором фосфорно-калийных удобрений. Калий укрепляет древесину, делая её более устойчивой к морозам.

Защита корней

Прикорневую зону окучивают сухим компостом или перегноем на высоту 25 см, чтобы корневая шейка не выпрела.

Особенности ухода за плетистыми розами

В октябре их пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами. Укрывать плетистые сорта и кусты любыми материалами можно только после наступления стабильных морозов в -5 °C — раннее утепление приведёт к выпреванию.

Правильная подготовка сейчас — гарантия того, что весной ваш розарий ответит благодарностью в виде пышных и ярких цветов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

