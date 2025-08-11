Одна неверная обрезка — и розы проснутся в декабре, чтобы замёрзнуть насмерть

Август для розоводов — месяц решающий. Каждое неверное движение секатором может стоить пышного цветения в следующем сезоне. Осенняя обрезка не терпит спешки, но требует решительности.
В первую очередь обрезают все цветки, мельче монеты. Они уже не успеют вызреть и могут стать источником грибковых болезней.
Ярко-красные тонкие побеги без древесины обрезают у самого основания. Такие стебли не переживут морозы, а их сохранение ослабит куст.
Стебли толщиной с карандаш срезают примерно на треть длины. Полная обрезка осенью опасна — она стимулирует рост почек, что приведёт к их гибели при первых же заморозках.
Коричневые, хорошо одревесневшие ветви оставляют без изменений — именно они составят основу растения в следующем году.
Листва с чёрными пятнами или ржавчиной — в костёр. Больные листья замедляют фотосинтез и истощают куст.
Здоровые листья сохраняют до устойчивых заморозков — они продолжают питать корни.
После обрезки розы обильно поливают раствором фосфорно-калийных удобрений. Калий укрепляет древесину, делая её более устойчивой к морозам.
Прикорневую зону окучивают сухим компостом или перегноем на высоту 25 см, чтобы корневая шейка не выпрела.
В октябре их пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами. Укрывать плетистые сорта и кусты любыми материалами можно только после наступления стабильных морозов в -5 °C — раннее утепление приведёт к выпреванию.
Правильная подготовка сейчас — гарантия того, что весной ваш розарий ответит благодарностью в виде пышных и ярких цветов.
