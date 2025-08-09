Август может похоронить урожай за неделю: не делайте эту обрезку

Агрономы: массовая обрезка листьев томатов в августе снижает урожай

Август. Солнце греет щедро, кисти томатов наливаются соком, и кажется, что до полной победы над грядкой остался один шаг. Но именно в это время многие совершают роковую ошибку, способную лишить доброй части урожая.

Речь идёт о радикальном удалении всех пасынков и большого количества листьев в начале или середине августа. Логика проста: меньше зелени — больше питания плодам. На практике же это оборачивается обратным эффектом.

Почему август — не время для "лысых" кустов

К этому периоду томаты уже не растят активно зелёную массу — все силы направлены на налив и созревание плодов. Молодые пасынки, появляющиеся сейчас, небольшие и почти не "воруют" питание, зато работают как дополнительные мини-фабрики фотосинтеза.

Главная опасность массовой обрезки — лишение растения листьев, которые производят сахара и питательные вещества. Особенно критично удалять листву над кистями с наливающимися плодами: именно эти листья обеспечивают их развитие и окраску. Без них процесс замирает.

Стресс и болезни вместо урожая

После такой "экзекуции" растение испытывает сильнейший стресс. Вместо дозревания оно тратит силы на восстановление зелёной массы, пуская в рост новые пасынки.

А ещё в августе любая крупная свежая рана — открытые ворота для болезней. Влажные ночи и перепады температур создают идеальные условия для фитофтороза, кладоспориоза и прочих напастей. Ослабленные кусты сопротивляются хуже.

И не забудьте о солнцепёке: кисти, оставленные без листвы, легко получают ожоги. Такие плоды портятся быстрее и теряют вкус.

Что можно удалять без вреда

В августе уместна только щадящая обрезка:

убрать пожелтевшие нижние листья для лучшего проветривания прикорневой зоны;

прищипнуть верхушку у высокорослых сортов, если это не сделали раньше;

удалить лишь отдельные пасынки, мешающие циркуляции воздуха.

Главное правило: сохранять минимум две трети здоровой зелёной массы.

Август — время поддержки, а не переделки

Ваша цель — помочь растению закончить сезон с максимальной отдачей. Чем меньше стресс, тем больше ресурсов уйдёт в плоды, а не в новые листья. Здоровая листва защитит томаты, наполнит их вкусом и обеспечит достойное хранение.

Если действовать по этим правилам, труды на грядке окупятся щедрым урожаем спелых, красивых и вкусных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

