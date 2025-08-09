Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угловые шкафы с поворотными механизмами увеличивают вместимость кухни
Нацпроекты освоили 3,5 триллиона: главные цифры финансирования
В России в июле 2025 года впервые ввезли больше подержанных машин, чем новых
Ветеринары назвали причины внезапных нападений кошки на хозяина
Продукты с калием и магнием помогают предотвратить мышечные судороги — рекомендации диетологов
Прямые чартеры из 18 городов России во Вьетнам начнут выполняться зимой 2025–2026 — данные туроператоров
Подкормка растений зелёным удобрением заменяет минеральные смеси в августе
Нежная пастель и яркий декор становятся основным трендом летнего педикюра
Weekly Times: этот популярный продукт под прицелом учёных

Август может похоронить урожай за неделю: не делайте эту обрезку

Агрономы: массовая обрезка листьев томатов в августе снижает урожай
2:45
Садоводство

Август. Солнце греет щедро, кисти томатов наливаются соком, и кажется, что до полной победы над грядкой остался один шаг. Но именно в это время многие совершают роковую ошибку, способную лишить доброй части урожая.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Томаты

Речь идёт о радикальном удалении всех пасынков и большого количества листьев в начале или середине августа. Логика проста: меньше зелени — больше питания плодам. На практике же это оборачивается обратным эффектом.

Почему август — не время для "лысых" кустов

К этому периоду томаты уже не растят активно зелёную массу — все силы направлены на налив и созревание плодов. Молодые пасынки, появляющиеся сейчас, небольшие и почти не "воруют" питание, зато работают как дополнительные мини-фабрики фотосинтеза.

Главная опасность массовой обрезки — лишение растения листьев, которые производят сахара и питательные вещества. Особенно критично удалять листву над кистями с наливающимися плодами: именно эти листья обеспечивают их развитие и окраску. Без них процесс замирает.

Стресс и болезни вместо урожая

После такой "экзекуции" растение испытывает сильнейший стресс. Вместо дозревания оно тратит силы на восстановление зелёной массы, пуская в рост новые пасынки.

А ещё в августе любая крупная свежая рана — открытые ворота для болезней. Влажные ночи и перепады температур создают идеальные условия для фитофтороза, кладоспориоза и прочих напастей. Ослабленные кусты сопротивляются хуже.

И не забудьте о солнцепёке: кисти, оставленные без листвы, легко получают ожоги. Такие плоды портятся быстрее и теряют вкус.

Что можно удалять без вреда

В августе уместна только щадящая обрезка:

  • убрать пожелтевшие нижние листья для лучшего проветривания прикорневой зоны;

  • прищипнуть верхушку у высокорослых сортов, если это не сделали раньше;

  • удалить лишь отдельные пасынки, мешающие циркуляции воздуха.

Главное правило: сохранять минимум две трети здоровой зелёной массы.

Август — время поддержки, а не переделки

Ваша цель — помочь растению закончить сезон с максимальной отдачей. Чем меньше стресс, тем больше ресурсов уйдёт в плоды, а не в новые листья. Здоровая листва защитит томаты, наполнит их вкусом и обеспечит достойное хранение.

Если действовать по этим правилам, труды на грядке окупятся щедрым урожаем спелых, красивых и вкусных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Кондитеры рекомендуют использовать матчу для придания зелёного цвета дынным булочкам
Медики опровергают миф о "детоксикации" организма с помощью скручиваний в йоге
Женский сон: почему женщинам нужно спать больше мужчин – мнение эксперта
Юрист Салкин предупредил о штрафе за выброс холодильника рядом с контейнером
50% налог на специи из Индии повлияет на американский рынок продуктов питания
Дмитрий Рогов сообщил о росте спроса на подержанные авто из Китая в 2025 году
Домашние животные для детей: как выбрать компаньона по возрасту и условиям семьи
Агрономы: массовая обрезка листьев томатов в августе снижает урожай
Учёные нашли следы южноамериканских растений на лезвиях с Рапа-Нуи
Евростат сообщил о росте цен на пакетные туры в ЕС выше уровня инфляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.