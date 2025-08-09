Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Александра Бортич назвала Давида Сократяна своим псом
Цены на отдых в Сочи в августе начинаются от 30 тысяч рублей за 11 ночей
Укусы кошек связаны с инстинктами и неправильным воспитанием — ветеринары

На грядках действует тайный союз: две культуры спасают урожай друг друга

Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая
1:57
Садоводство

Кто бы мог подумать, что простая хитрость, известная еще нашим бабушкам, способна спасти урожай без единой капли химии? Всё дело в том, что рядом на грядке оказываются две, казалось бы, обычные культуры — лук и морковь.

грядка лука и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
грядка лука и моркови

Как это работает

Природа сама придумала для них систему взаимопомощи. Лук, выделяя фитонциды, создает невидимый ароматный барьер для главного врага моркови — морковной мухи.
А морковь, в свою очередь, своим запахом ботвы отпугивает луковую муху, которая предпочитает держаться подальше от её грядок.

Эффект двойной защиты

  • Вредители теряются в переплетении ароматов и не могут найти любимые растения.

  • При смешанной посадке или чередовании рядов запахи маскируются ещё эффективнее.

  • Такой метод значительно снижает риск повреждения корнеплодов.

Секрет правильной посадки

Для наилучшего результата огородники советуют оставлять между рядами примерно 15-20 сантиметров. Это расстояние помогает растениям не мешать друг другу, но при этом сохранять "ароматный щит" вокруг грядки.

Экологично и полезно

Метод абсолютно безопасен для природы:

  • без пестицидов и химии;

  • подходит даже для органического земледелия;

  • по отзывам садоводов, иногда улучшает вкус и качество урожая.

Почему он актуален до сих пор

Эта практика проверена десятилетиями и успешно применяется как на маленьких дачных участках, так и в фермерских хозяйствах. Лук и морковь остаются образцом того, как простые природные решения могут быть эффективнее дорогих препаратов.

На соседних грядках разворачивается тихое, но мощное взаимодействие — лук и морковь создают живой зелёный щит, в котором аромат становится оружием.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Укусы кошек связаны с инстинктами и неправильным воспитанием — ветеринары
Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении
Нехватка витаминов, вода и холод признаны причинами ломких ногтей
Эксперты по уборке объяснили, как удалить неприятные запахи в квартире и наполнить её приятным ароматом
Замки Тироль, Тростбург, Трауттмансдорф в Южном Тироле впечатляют архитектурой и музеями
Опытные домохозяйки готовят солёные помидоры черри с базиликом и чесноком — пошаговый рецепт
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.