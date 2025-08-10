Под снегом продолжается жизнь: какие овощи растут даже зимой — не сдаются даже под ледяным ветром

Луковичные культуры, которые сажают осенью для весеннего урожая

Капусту замораживать непросто, но зима — вовсе не повод отказываться от свежих овощей. Зимой можно выращивать огромное количество листовых овощей.

Например, брюссельскую капусту и лачинато кале можно собирать, даже если вам придется стряхивать с растений слой снега. Они продолжают расти даже в самые холодные дни! Однако посев проводят весной, чтобы семенам, по крайней мере, было легче начать жизнь в более теплой почве.

Капуста на зиму

Попробуйте разные сорта капусты, высевая семена сразу после сбора летнего урожая. Линда делится ещё одним советом:

Кольраби или брюкву обычно сеют в начале лета, она остается на зиму. Хотя их можно собирать даже всего через две недели после появления всходов, они настолько хорошо переносят холод, что вы можете оставить их в земле до конца зимы. Максимально используйте их зимостойкость и сохраняйте посаженными вплоть до того дня, когда вы планируете их использовать!

Зимний салат-латук — просто и вкусно

Салат-латук — один из самых лёгких для зимнего выращивания овощей.Выращивать зимний салат-латук не только интересно, он ещё и придаёт блюдам ощущение лета.

Осенние сорта можно собирать до первых заморозков, а зимние — хранить до весны. Некоторые азиатские виды сажают в конце лета для осеннего урожая, а кукурузный салат и вовсе может радовать круглый год.

Чтобы защитить молодые растения, используйте садовые укрытия, особенно в морозные ночи. В суровую зиму добавьте соломенную мульчу у основания овощей и садовую вату для дополнительного тепла. Салат-латук Баттерхед, в частности, особенно хорошо подходит для сурового климата и требует минимальной защиты.

Сейте с конца лета до поздней осени в защищённых уголках сада. Как только кочаны станут достаточно большими, можно собирать урожай. А листовые сорта, вроде дубового листа, удобно срезать частями каждые несколько дней.

Луковицы для зимнего старта

Осенью сажают и луковичные культуры: белый и фиолетовый чеснок, а также лук (в регионах с мягким климатом). Их можно сеять и в январе–феврале — за зиму они укоренятся, а весной дадут быстрый и богатый урожай.

