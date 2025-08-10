Урожай круглый год без посадок и рассады: мечта стала реальностью — секрет ленивого огорода

Агрономы рассказали, какие многолетние овощи лучше всего растут в умеренном климате

Представь себе огород, который не нужно перекапывать и засевать каждую весну. Многолетние овощи делают это возможным! Посадил один раз — и годами собираешь свежий урожай.

Они растут без лишних хлопот, зачастую гораздо вкуснее привычных однолетних сортов, ведь ближе к своим диким предкам. Это насыщенный, «живой» вкус, который по-настоящему радует тех, кто ценит натуральную еду.

Большинство таких культур прекрасно чувствуют себя в умеренном климате. Достаточно выделить им солнечное местечко в саду или на огороде — и наслаждаться результатами.

Многолетняя капуста

Brassica oleracea convar. acephala - один из самых популярных сортов древовидной капусты. Этот вечнозеленый кустарник вырастает до 1–1,2 м и дает множество маленьких кочанов, вкусом напоминающих что-то между брокколи и белокочанной капустой.

Секрет в том, что урожай можно собирать выборочно — срезал кочан, а на его месте вырастает новый! Молодые кочанчики особенно хороши в салатах, но и в тушеном виде они не хуже обычной капусты.

Как выращивать

Солнце, хорошая дренированная почва, компост или перепревший навоз при посадке и каждый год. Размножается просто: посадите отросток в другое место — и всё. Капуста устойчива к белокочанной капустнице и репной блошке.

Морская капуста

Многолетник, родом с побережья Ла-Манша и Атлантики. У неё красивые лопастные листья и белые цветы в мае — настоящее украшение клумбы.

В Англии особенно ценят бланшированные стебли за нежный ореховый вкус. Чтобы они стали мягкими, как спаржа, растение в конце зимы накрывают горшком или соломой. Цветы тоже съедобны — добавьте их в салат для красоты и вкуса.

Как выращивать

Солнце, глубокая и сухая почва, даже бедная. Высота до 60 см. Защищайте от ветра. Можно сеять под холодную рамку весной или осенью, а размножать — корнями зимой. В природе это охраняемый вид.

Многолетний лук

Allium cepa var. proliferum - растёт годами на одном месте. Луковички образуются прямо на концах цветоносов — собирайте их, не выкапывая растение.

Его ещё называют шагающим луком или рокамболем. Высокие зелёные стебли (45–90 см) можно срезать всю зиму. Луковички хороши в маринаде и придают блюдам насыщенный вкус.

Как выращивать

Высадка луковичек или семян весной и осенью в солнечное, слегка влажное место. Избегайте свежего навоза, чтобы луковицы не загнивали. Расстояние между растениями — 30 см. Есть и более мягкий подвид — древовидный лук катависса.

Дикий лук-порей

Allium ampeloprasum, Allium polyanthum - даёт пучки толстых стеблей, которые можно собирать в любое время. Цветёт поздно, поэтому не боится луковой мухи и холода.

Чтобы стебли были белыми и нежными, делайте окучивание дважды в год. Вкус слегка сладковатый — отлично подходит для супов, омлетов, пирогов и салатов.

Как выращивать

Сажайте луковички летом или делите куст в другое время. Оптимальное расстояние — 25 см. Любит рыхлую, удобренную почву и умеренный полив. Листья летом засыхают — это период покоя.

Уточнения

