Красные снаружи, безвкусные внутри: ловушка, в которую попадаются дачники — урожай на грани

Ах, помидоры! Без них лето было бы совсем другим — не таким вкусным, сочным и ярким. А если собирать их вовремя, они подарят максимум аромата и пользы. Вот несколько проверенных советов, которые помогут вам стать экспертом в сборе томатов.
Всё зависит от сроков посадки и погоды. От момента посева до первого сбора обычно проходит несколько месяцев. Если весна солнечная, урожай будет раньше.
Посев под плёнкой или в теплице чаще всего делают в феврале–марте. Когда минует угроза заморозков, рассаду переносят в грунт. И уже в июле можно ждать первые спелые плоды.
Сезон сбора длится до октября–ноября, а в некоторых регионах — до первых заморозков.
Собирать помидоры лучше, когда они полностью дозрели:
Если хотя бы один из этих признаков отсутствует — дайте помидору ещё немного времени.
Есть сорта, которые остаются зелёными даже в зрелости, например, ‘Green Zebra’. Узнать, что они готовы, просто: мякоть слегка мягкая на ощупь, а плод легко отделяется от ветки.
Чтобы томаты были крупными и сочными, нужно удалять пасынки — маленькие побеги, которые растут в пазухах между листом и стеблем. Они не дают плодов, но забирают питательные вещества. Отщипывать их просто: большой и указательный пальцы — и всё.
Собирайте их по мере созревания. Хранить лучше при комнатной температуре, так они сохранят вкус 3–4 дня. В холодильник класть нежелательно — вкус и аромат потеряются. Если урожай большой, можно сварить соус, сделать томатное желе или джем, заморозить нарезанные плоды.
В конце сезона, когда солнце прячется за облаками, плоды можно дозарить в доме. Главное — тепло, а не свет. Положите помидоры в корзину рядом с яблоками, грушами или бананами — они выделяют этилен, который ускоряет созревание. Накройте тканью, и через несколько дней помидоры станут алыми.
Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Удивительное открытие ученых: в недрах Земли скрыт океан, эквивалентный объему трёх океанов! Это открытие открывает новые горизонты для науки и экологии.