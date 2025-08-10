Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Фелинологи: чаузи, саванна, сибирская и сиамская — кошки с непростым темпераментом
Проверка автомобиля через базы ГИБДД может предотвратить покупку машины с залогом
Кулинарный способ жарки кабачков без муки: соль добавляется после обжарки
Французский курорт Ле-Сабль-д’Олон ввёл штраф за купальники вне пляжа — мэр Янник Моро
Правильно выставленная температура на термостате позволит сэкономить на электричестве
Ограничения в тренировках для людей с избыточной массой тела
Регина Тодоренко отчитала лентяев, которые тратят время впустую
Италия против моста: в случае землетрясения он соединит два кладбища

Арония: когда собирать и как переработать «чёрное золото» сада

Лучшие рецепты и советы по заготовке аронии
3:06
Садоводство » Плодовые

Арония, также известная как чёрная рябина, в последние годы становится все более популярной. И это неудивительно — плоды, насыщенные антиоксидантами, полезны для здоровья и требуют почти никакого ухода на даче. Июль и август — основные месяцы, когда можно наслаждаться щедрым урожаем. Как определить правильное время для сбора и что приготовить из аронии на кухне?

Арония
Фото: commons.wikimedia.org by Konjica, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арония

Когда собирать аронию?

Плоды аронии созревают с конца июля до сентября, в зависимости от сорта и места произрастания. Обычно собирают их:

  • в конце июля - начале августа, если вы планируете сушить, замораживать или консервировать плоды;
  • в августе-сентябре, если хотите есть их свежими — более поздний сбор означает более высокое содержание сахара и меньшую терпкость.

Зрелые плоды блестящие, тёмно-чёрные, лёгкие для отделения от плодоножки и менее терпкие на вкус. Незрелые плоды терпкие, матовые и труднее отделяются.

Как собирать аронию

Сбор урожая прост — ягоды растут соцветиями, которые можно срезать целыми садовыми ножницами или собирать вручную. У больших кустов вам помогут тканевые мешки или корзинки, подвешенные на поясе.

Что делать с аронией после сбора?

Плоды аронии обладают насыщенным вкусом — иногда их называют «чешским суперфруктом». Чаще всего их сушат, замораживают, консервируют или отжимают сок. Они отлично подходят для:

  • смузи или фруктовых соков (в сочетании с более сладкими фруктами);
  • варенья и сиропов;
  • чайных смесей (после сушки);
  • выпечки и чая;
  • ликёров и вин;
  • а также как натуральный краситель для йогурта.

Рецепт: Домашний сироп из аронии (без консервантов)

Ингредиенты:

  • 2 кг зрелых плодов аронии
  • 1 литр воды
  • 1,5 кг сахара
  • 1 био лимон (или 1 чайная ложка лимонной кислоты)

Приготовление:

  1. Ягоды промойте, залейте водой и медленно варите около 20–30 минут, пока они не начнут трескаться.
  2. Дайте немного остыть и протрите или процедите через марлю.
  3. В сок добавьте сахар и лимон, снова коротко прокипятите (5–10 минут).
  4. Горячий сироп разлейте по чистым, сухим банкам или бутылкам, закройте и переверните вверх дном.

Совет: сироп идеально подходит для воды, чая и как натуральное средство при простудах.

Преимущества выращивания аронии

  • Неприхотливое растение — растет практически на любой почве, не страдает от болезней.
  • Высокий урожай — с одного куста можно собрать несколько килограммов ягод в год.
  • Полезно для здоровья — содержит большое количество витаминов, антоцианов и антиоксидантов.
  • Декоративное и полезное — весной цветет белыми цветами, а осенью окрашивается в красный.

Уточнения

Арония (лат. Aronia) — род цветковых растений из семейства Розовые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане
Домашние животные
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Фелинологи: чаузи, саванна, сибирская и сиамская — кошки с непростым темпераментом
Проверка автомобиля через базы ГИБДД может предотвратить покупку машины с залогом
Кулинарный способ жарки кабачков без муки: соль добавляется после обжарки
Французский курорт Ле-Сабль-д’Олон ввёл штраф за купальники вне пляжа — мэр Янник Моро
Правильно выставленная температура на термостате позволит сэкономить на электричестве
Ограничения в тренировках для людей с избыточной массой тела
Регина Тодоренко отчитала лентяев, которые тратят время впустую
Лучшие рецепты и советы по заготовке аронии
Италия против моста: в случае землетрясения он соединит два кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.