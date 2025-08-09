Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черепаха мата-мата охотится на рыбу с помощью всасывания, маскируясь под корягу
Украина вводит санкции против российских энергокомпаний
Учёные выяснили: 7 часов сна — оптимально для людей среднего возраста
Секрет Аппалачей раскрыт: под землёй скрывается огненная сила, ждущая своего часа
Бальзам для волос, кондиционер и йод надолго сохранят прозрачность окон
Автомобили выступают способом самовыражения у мужчин — данные исследований
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
Секреты идеального макияжа: тонкости выбора румян для сияния
The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании

5 незаменимых растений для спальни, которые преобразят ваш сон

Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
3:21
Садоводство » Комнатные цветы

Зелёные растения в интерьере не только радуют глаз, но и способны значительно улучшить атмосферу в вашем доме. Особенно это касается спальни — места, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Мы расскажем о пяти лучших растениях для спальни, которые не только украсят ваше пространство, но и принесут массу пользы.

Saintpaulia, африканская фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Saintpaulia, африканская фиалка

Спатифиллум (женское счастье)

Спатифиллум — это великолепное декоративное растение с красивыми белыми цветами-«чашечками», которые не только привлекают внимание, но и славятся своими свойствами по очищению воздуха. Спатифиллум активно поглощает такие вредные вещества, как формальдегид, толуол и аммиак. Кроме того, это растение хорошо переносит тень, что делает его идеальным для спальни.

Уход: спатифиллум предпочитает умеренный полив и светлое место, но без прямых солнечных лучей. Поддерживайте уровень влажности вокруг растения, опрыскивая его листья.

Алое вера

Алое вера — это не только экзотическое растение, но и настоящий «целитель»! Его сок обладает множеством полезных свойств, включая заживление порезов и ожогов. В спальне алое способен очищать воздух от загрязняющих веществ и выделять кислород, что делает его незаменимым спутником для здорового сна.

Уход: алое не требует много внимания: необходим хороший дренаж, умеренный свет и редкий полив (раз в 2-3 недели).

Сансевиерия (щучий хвост)

Сансевиерия, также известная как щучий хвост, считается одним из лучших растений для спальни благодаря своей способности очищать воздух и выделять кислород даже в ночное время. Это делает ее идеальным выбором для улучшения качества сна. Кроме того, сансевиерия очень неприхотлива в уходе и может расти в различных условиях.

Уход: растение предпочитает яркий рассеянный свет и терпимо к тени. Полив следует осуществлять только тогда, когда земля высохнет на глубину 3-4 см.

Фиалка (узумбарская фиалка)

Узумбарская фиалка — это красивое и цветущее растение, которое приносит яркие и радостные эмоции в свой дом. Эти цветы отлично чувствуют себя в домашних условиях, создавая уют и гармонию. Узумбарская фиалка также обладает способностью улучшать качество воздуха, что способствует созданию комфортной атмосферы в спальне.

Уход: фиалки предпочитают яркое, но рассеянное освещение и умеренный полив. Важно не допускать попадания воды на листья, так как это может вызвать гниение.

Хлорофитум

Хлорофитум — это популярное комнатное растение, известное своими способностями очищать воздух от вредных веществ. Он также эффективен в повышении уровня кислорода в помещении и очень прост в уходе. Хлорофитум украсит вашу спальню своими зелеными листьями и воздушными цветами.

Уход: хлорофитум требует яркого, но рассеянного света и регулярного полива. Почва должна быть всегда слегка влажной, но не переувлажненной.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии
Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов
Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
Боль в груди и обмороки: как тромбообразование может привести к угрозе для жизни
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов
Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
Исследование во Флориде показало слёзоотделение у кайманов во время еды
Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.