Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черепаха мата-мата охотится на рыбу с помощью всасывания, маскируясь под корягу
Украина вводит санкции против российских энергокомпаний
Учёные выяснили: 7 часов сна — оптимально для людей среднего возраста
Секрет Аппалачей раскрыт: под землёй скрывается огненная сила, ждущая своего часа
Бальзам для волос, кондиционер и йод надолго сохранят прозрачность окон
Автомобили выступают способом самовыражения у мужчин — данные исследований
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
Секреты идеального макияжа: тонкости выбора румян для сияния
The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании

Муравьи на пионах: почему их присутствие может шокировать садоводов — вот что нужно знать

Избавляемся от муравьёв: лучшие методы для защиты пионообразных растений
3:32
Садоводство » Цветы

Пионы — это одни из самых популярных и красивых цветов, которые радуют нас своим ярким цветением. Однако часто на их кустах можно заметить муравьев, которые, хотя и не наносят прямого вреда растениям, могут стать причиной проблем с тли, снижающей декоративную ценность пиона. 

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Понимание роли муравьёв

Перед тем как предпринимать меры по борьбе с муравьями, стоит понять их роль в экосистеме вашего сада. Муравьи часто охраняют тлю — маленькое насекомое, которое выделяет сладкий сок (медвяную росу). Муравьи защищают тлю от врагов, основываясь на этом принципе «сотрудничества». Это может привести к увеличению численности тли, которая, в свою очередь, может навредить вашим пионам.

Безопасные методы борьбы с муравьями

Теперь давайте рассмотрим несколько безопасных и эффективных способов избавления от муравьев на пионах:

Применение мыльного раствора

Один из простых и безопасных средств борьбы с муравьями — это мыльный раствор. Вам понадобятся:

  • 1 литр воды
  • 2 столовые ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды

Смешайте ингредиенты и распылите раствор на пионы, уделяя внимание местам встречи с муравьями. Мыло нарушает защитную оболочку муравьев и помогает избавиться от них.

Использование специй и эфирных масел

Некоторые специи и эфирные масла могут отпугнуть муравьев своим запахом. Попробуйте следующие:

  • Корица: посыпьте порошком корицы вокруг кустов пионов. Этот аромат не переносится муравьями.
  • Ментол: разбавьте несколько капель ментолового масла в воде и распылите на растениях.
  • Чеснок: сделайте настой из измельченного чеснока, который также отпугнет муравьев. Разбавьте его с водой и распылите на кустах.

Привлечение природных врагов

Ещё один безопасный способ контроля числа муравьев — это привлечение их природных врагов. Птицы, такие как воробьи и синицы, а также насекомые, такие как божьи коровки, будут рады полакомиться тлей. Создайте благоприятные условия для их появления, разложив кормушки и сделав подходящие укрытия.

Удаление источника питания

Убедитесь, что на ваших пионах нет тли и других насекомых, которые могут привлечь муравьев. Регулярно осматривайте растения, удаляйте зараженные побеги, обрабатывайте их инсектицидами на натуральной основе, чтобы избавиться от насекомых.

Профилактика

После избавления от муравьев и тли важно принять превентивные меры, чтобы избежать их возвращения:

  • Регулярные осмотры: следите за состоянием ваших пионы и убирайте вредителей по мере появления.
  • Уход за растениями: обеспечьте пионам достаточное количество воды и удобрений, чтобы они были здоровыми и крепкими.

Избавление от муравьёв на пионах не требует использования химических препаратов и может быть решено с помощью простых и безопасных методов. Применяя мыльные растворы, специи, привлекая природных врагов и следя за состоянием ваших растений, вы сможете обеспечить пионам здоровый рост и пышное цветение. Это позволит вам наслаждаться красотой вашего сада в течение всего сезона!

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии
Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов
Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
Боль в груди и обмороки: как тромбообразование может привести к угрозе для жизни
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов
Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
Исследование во Флориде показало слёзоотделение у кайманов во время еды
Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.