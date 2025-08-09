Эти ошибки при хранении яблок поставят под угрозу ваше зимнее наслаждение фруктами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правильное хранение яблок: не повторяем этих ошибок
3:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Яблоки — один из самых популярных и питательных видов фруктов, которые радуют нас своим вкусом и ароматом круглый год. Однако неправильное хранение может привести к потере их вкусовых качеств и быстрому гниению. В этой статье мы рассмотрим основные ошибки, которые совершают при хранении яблок, и дадим советы, как сохранить урожай на всю зиму.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Выбор неправильного сорта

Ошибка №1: Хранение неподходящих сортов яблок.

Не все сорта яблок одинаково хорошо хранятся. Некоторые из них, такие как «Антоновка», «Грушовка», «Сибирская Сладкая», прекрасно выдерживают зимние хранения, тогда как другие, например «Белый Налив», склонны быстро портиться.

Решение: При выборе яблок для хранения отдавайте предпочтение зимним сортам с хорошими показателями хранения. Убедитесь также, что они были собраны в правильное время.

Оставление поврежденных плодов

Ошибка №2: Хранение яблок с повреждениями.

Даже незначительные повреждения, такие как царапины или вмятины, могут стать причиной быстрого гниения плода. Гнилостные бактерии легко проникают в поврежденную оболочку, вызывая порчу яблок.

Решение: Перед хранением тщательно осмотрите собранные яблоки и удалите все поврежденные или больные плоды. Они могут испортить здоровые яблоки за считанные дни.

Неправильные условия хранения

Ошибка №3: Хранение яблок при высокой температуре и влажности.

Яблоки лучше всего хранятся в прохладном, сухом месте. Высокая температура и влажность способствуют быстрому гниению и образованию плесени.

Решение: Поддерживайте оптимальную температуру хранения (от 0 до 4°C) и влажность около 90%. Подвал или холодильник обычно подходят для этого.

Хранение яблок без вентиляции

Ошибка №4: Недостаточная вентиляция в месте хранения.

Хранение яблок в закрытых контейнерах без доступа воздуха может создать условия, способствующие гниению. Скопление углекислого газа и повышенная влажность могут стать катастрофой для ваших фруктов.

Решение: Используйте ящики с вентиляционными отверстиями или мешки из натуральных тканей для хранения. Регулярно проверяйте состояние яблок и меняйте расположение, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Смешивание с другими фруктами и овощами

Ошибка №5: Хранение яблок рядом с другими фруктами и овощами.

Некоторые фрукты и овощи выделяют этилен — газ, который ускоряет процесс созревания и гниения. Хранение яблок рядом с такими продуктами может привести к их быстрому порче.

Решение: Отдельно храните яблоки от других фруктов и овощей. Это поможет продлить срок их хранения.

Игнорирование регулярной проверки урожая

Ошибка №6: Пропуск регулярного контроля за состоянием хранимых яблок.

Яблоки необходимо периодически проверять, чтобы своевременно удалить испорченные плоды. Если вы не будете следить за состоянием яблок, один испорченный плод может испортить весь запас.

Решение: Установите график проверки яблок хотя бы раз в неделю. Удаляйте любые испорченные или гнилые плоды, чтобы защитить остальные.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

