Почему пионы становятся магнитом для муравьёв — и как остановить нашествие

Агрономы: муравьи выбирают пионы из-за сладких выделений бутонов и тли

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картина знакома многим садоводам: пышные бутоны пионов вот-вот распустятся, но на их поверхности ползают муравьи. Прежде чем хвататься за химикаты, вспомните, что есть простые, безопасные и проверенные способы защитить цветы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пышные пионы

Почему муравьи выбирают пионы

Муравьи снуют по бутонам не для того, чтобы повредить цветок, а ради сладкого нектара, который выделяет растение. Они не портят пионы напрямую, но их активность может привлечь других нежелательных насекомых.

Главная "приманка" для муравьёв — сладкие выделения, часто появляющиеся из-за тли, которая любит молодые побеги. Поэтому борьба с муравьями нередко начинается с контроля численности тли.

Горячая вода — быстро и безопасно

Самый эффективный и безопасный метод — пролить почву вокруг куста кипятком, избегая попадания на корни и основание стеблей. Горячая вода разрушает муравьиные ходы и уничтожает кладки яиц в верхнем слое земли.

Повторяйте процедуру каждые 2-3 дня, особенно после дождей. Это нарушит жизненный цикл колонии и вынудит муравьёв искать новое место.

Очищаем бутоны

Раствор хозяйственного мыла и воды — отличное средство для протирки липких бутонов губкой. Он смывает сладкий налёт и насекомых.

Опудривание древесной золой вокруг куста создаёт для муравьёв неприятный барьер.

Молотая корица или лавровый лист у основания кустов отпугнут их своим запахом.

Что не сработает

Ловушки и приманки могут уменьшить количество рабочих особей, но гнездо с маткой останется неповреждённым. Полностью избавиться от муравьёв на участке сложно, да и не нужно — они важны для экосистемы.

Следите за тлёй

Регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев и молодые побеги. Смывание тли струёй воды снизит интерес муравьёв к пионам.

Безопасные методы требуют настойчивости и регулярного повторения. Но результат того стоит: чистые бутоны, здоровые кусты и роскошное цветение пионов, которыми вы сможете гордиться.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).



Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

