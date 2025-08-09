Почему пионы становятся магнитом для муравьёв — и как остановить нашествие

Картина знакома многим садоводам: пышные бутоны пионов вот-вот распустятся, но на их поверхности ползают муравьи. Прежде чем хвататься за химикаты, вспомните, что есть простые, безопасные и проверенные способы защитить цветы.
Муравьи снуют по бутонам не для того, чтобы повредить цветок, а ради сладкого нектара, который выделяет растение. Они не портят пионы напрямую, но их активность может привлечь других нежелательных насекомых.
Главная "приманка" для муравьёв — сладкие выделения, часто появляющиеся из-за тли, которая любит молодые побеги. Поэтому борьба с муравьями нередко начинается с контроля численности тли.
Самый эффективный и безопасный метод — пролить почву вокруг куста кипятком, избегая попадания на корни и основание стеблей. Горячая вода разрушает муравьиные ходы и уничтожает кладки яиц в верхнем слое земли.
Повторяйте процедуру каждые 2-3 дня, особенно после дождей. Это нарушит жизненный цикл колонии и вынудит муравьёв искать новое место.
Раствор хозяйственного мыла и воды — отличное средство для протирки липких бутонов губкой. Он смывает сладкий налёт и насекомых.
Опудривание древесной золой вокруг куста создаёт для муравьёв неприятный барьер.
Молотая корица или лавровый лист у основания кустов отпугнут их своим запахом.
Ловушки и приманки могут уменьшить количество рабочих особей, но гнездо с маткой останется неповреждённым. Полностью избавиться от муравьёв на участке сложно, да и не нужно — они важны для экосистемы.
Регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев и молодые побеги. Смывание тли струёй воды снизит интерес муравьёв к пионам.
Безопасные методы требуют настойчивости и регулярного повторения. Но результат того стоит: чистые бутоны, здоровые кусты и роскошное цветение пионов, которыми вы сможете гордиться.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.