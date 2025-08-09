Август решает судьбу роз: ошибка в обрезке лишит вас цветения на год

Агрономы: в августе у роз необходимо обрезать мелкие бутоны и молодые стебли

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — решающий месяц для подготовки роз к зиме. Ошибка в обрезке может ослабить кусты и лишить их сил для будущего цветения. Главное — действовать по плану, не провоцируя растения на лишний рост перед морозами.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Что удаляем сразу

Мелкие бутоны размером меньше монеты — они не успеют раскрыться и вызреть, а значит, станут лёгкой добычей для инфекции.

Молодые красные побеги срезают у основания: их нежные ткани всё равно вымерзнут.

Больные листья с чёрными пятнами или ржавчиной собирают и сжигают — такие поражения мешают фотосинтезу и истощают куст.

Что трогать нельзя

Коричневые одревесневшие ветви - именно они формируют прочный скелет куста на будущий год.

Здоровую листву оставляют до первых заморозков: она продолжает питать корни и укрепляет растение.

Обрезка без стресса для куста

Зелёные побеги толщиной с карандаш укорачивают только на треть. Полная обрезка в это время может "разбудить" почки и вызвать опасный осенний рост.

Подкормка и защита

После обрезки розы поливают раствором фосфорно-калийных удобрений — калий помогает древесине вызреть и повысить морозостойкость.

Прикорневую зону окучивают сухим компостом на высоту около 25 см, чтобы защитить корневую шейку от выпревания.

Особенности для плетистых сортов

В октябре побеги аккуратно пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами.

Укрытие набрасывают только при устойчивых -5 °C. Раннее утепление может привести к выпреванию.

Результат правильной подготовки

Соблюдение этих правил гарантирует, что розы встретят зиму сильными и в следующем сезоне отблагодарят пышным и продолжительным цветением.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

