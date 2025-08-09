Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков
Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части
Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой
Учёные РАН зафиксировали сдвиг Владивостока после подземных толчков у Камчатки
Эксперты рекомендуют эфирные масла, травы и специи для натуральной ароматизации дома
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Поведенческие расстройства у собак и кошек: в каких случаях поможет бихевиорист
Макияж без тонального крема становится трендом в 2025 году, мнение визажиста
Все сезоны Оуланки: какой временем года выбрать для визита

Август решает судьбу роз: ошибка в обрезке лишит вас цветения на год

Агрономы: в августе у роз необходимо обрезать мелкие бутоны и молодые стебли
1:57
Садоводство

Август — решающий месяц для подготовки роз к зиме. Ошибка в обрезке может ослабить кусты и лишить их сил для будущего цветения. Главное — действовать по плану, не провоцируя растения на лишний рост перед морозами.

Розы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы

Что удаляем сразу

  • Мелкие бутоны размером меньше монеты — они не успеют раскрыться и вызреть, а значит, станут лёгкой добычей для инфекции.

  • Молодые красные побеги срезают у основания: их нежные ткани всё равно вымерзнут.

  • Больные листья с чёрными пятнами или ржавчиной собирают и сжигают — такие поражения мешают фотосинтезу и истощают куст.

Что трогать нельзя

  • Коричневые одревесневшие ветви - именно они формируют прочный скелет куста на будущий год.

  • Здоровую листву оставляют до первых заморозков: она продолжает питать корни и укрепляет растение.

Обрезка без стресса для куста

Зелёные побеги толщиной с карандаш укорачивают только на треть. Полная обрезка в это время может "разбудить" почки и вызвать опасный осенний рост.

Подкормка и защита

После обрезки розы поливают раствором фосфорно-калийных удобрений — калий помогает древесине вызреть и повысить морозостойкость.
Прикорневую зону окучивают сухим компостом на высоту около 25 см, чтобы защитить корневую шейку от выпревания.

Особенности для плетистых сортов

В октябре побеги аккуратно пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами.
Укрытие набрасывают только при устойчивых -5 °C. Раннее утепление может привести к выпреванию.

Результат правильной подготовки

Соблюдение этих правил гарантирует, что розы встретят зиму сильными и в следующем сезоне отблагодарят пышным и продолжительным цветением.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Последние материалы
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Поведенческие расстройства у собак и кошек: в каких случаях поможет бихевиорист
Макияж без тонального крема становится трендом в 2025 году, мнение визажиста
Все сезоны Оуланки: какой временем года выбрать для визита
В Ирландии закрылся один из крупнейших производителей пива и виски
Cancer Discovery: сукралоза влияет на выживаемость онкопациентов — исследование США
Агутин научил журналиста правильно задавать вопросы во время интервью
Юристы: техосмотр обязателен при предписании ГИБДД после проверки на дороге
Веганская версия супа с мисо и тофу готовится за 10 минут в микроволновке
Риэлторы: квартира с хоумстейджингом уходит с рынка быстрее и дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.