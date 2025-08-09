Август решает судьбу роз: ошибка в обрезке лишит вас цветения на год

Август — решающий месяц для подготовки роз к зиме. Ошибка в обрезке может ослабить кусты и лишить их сил для будущего цветения. Главное — действовать по плану, не провоцируя растения на лишний рост перед морозами.
Мелкие бутоны размером меньше монеты — они не успеют раскрыться и вызреть, а значит, станут лёгкой добычей для инфекции.
Молодые красные побеги срезают у основания: их нежные ткани всё равно вымерзнут.
Больные листья с чёрными пятнами или ржавчиной собирают и сжигают — такие поражения мешают фотосинтезу и истощают куст.
Коричневые одревесневшие ветви - именно они формируют прочный скелет куста на будущий год.
Здоровую листву оставляют до первых заморозков: она продолжает питать корни и укрепляет растение.
Зелёные побеги толщиной с карандаш укорачивают только на треть. Полная обрезка в это время может "разбудить" почки и вызвать опасный осенний рост.
После обрезки розы поливают раствором фосфорно-калийных удобрений — калий помогает древесине вызреть и повысить морозостойкость.
Прикорневую зону окучивают сухим компостом на высоту около 25 см, чтобы защитить корневую шейку от выпревания.
В октябре побеги аккуратно пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами.
Укрытие набрасывают только при устойчивых -5 °C. Раннее утепление может привести к выпреванию.
Соблюдение этих правил гарантирует, что розы встретят зиму сильными и в следующем сезоне отблагодарят пышным и продолжительным цветением.
