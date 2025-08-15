Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры используют наслоение ковров для зонирования пространства
Пипирана: готовим вкусный и полезный испанский салат за 10 минут
Четыре стрижки, которые превращают непослушные кудри в идеальные локоны
Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос
Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы
Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Эксперты: морковь, свекла и зелень подходят для подзимнего посева
Учёные из Музея Виктории обнаружили древнюю транспортную сеть в глубинах океана
Фитнес-тренеры считают упражнения с собственным весом эффективной альтернативой залу

Второй урожай с минимальными усилиями: почва уже сделала половину работы

Августовая температура и влажность подходят для вторичного посева зелени
Садоводство

Августовская жара постепенно отступает, а почва, напитанная летними дождями, по-прежнему остаётся влажной и тёплой. Эти условия создают идеальную среду для вторичной посадки зеленных культур, которые порадуют вас урожаем уже к началу осени.

Овощной сад в августе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощной сад в августе

Почему август — идеальное время для посева

В конце лета почва сохраняет тепло, что ускоряет прорастание семян. Уменьшается риск их вымывания, который был характерен для сильных июньских ливней. Ночи становятся длиннее и прохладнее, а дни — мягче, без перегрева. Это особенно важно для культур, склонных к стрелкованию — они направляют свои силы на наращивание зелёной массы, а не на выброс цветоносов.

Ещё один плюс — снижение активности вредителей, в том числе крестоцветной блошки и тли. Это позволяет снизить нагрузку на уход и защитить молодые всходы без химической обработки.

Какие культуры можно сеять в августе

Вот список растений, которые легко и быстро растут в августовских условиях:

  • Укроп — выбирайте скороспелые сорта, чтобы получить зелень до заморозков.

  • Листовой салат — особенно устойчивые к холоду разновидности, такие как "Гранд Рапидс" или "Московский парниковый", дают урожай уже через 3-4 недели.

  • Шпинат — нарастит мощную розетку к началу осени, особенно в прохладную погоду.

  • Руккола и кинза — быстрорастущие и ароматные, хорошо переносят снижение температуры.

  • Горчица листовая — растёт буквально за пару недель, приятна в салатах и маринадах.

  • Кресс-салат — чемпион по скорости: готов к сбору уже через 10-14 дней.

  • Петрушка и щавель — посеянные в конце августа, укоренятся до зимы и дадут первую зелень весной.

  • Пекинская капуста, пак-чой — быстро формируют розетку или кочан до холодов.

Техника посева и уход

Чтобы всходы были дружными и крепкими:

  • Хорошо пролейте бороздки перед посевом.

  • После заделки семян слегка уплотните почву, чтобы обеспечить контакт семени с влагой.

  • При необходимости используйте притенение (сетку или агроволокно на дугах) в особо жаркие полуденные часы.

  • Укройте посевы спанбондом или нетканым материалом, чтобы сохранить влагу и защитить от возможных вредителей.

  • Следите за влажностью почвы в течение первых 5-7 дней. Верхний слой не должен пересыхать — это критично для прорастания.

Преимущества осенней зелени

  • Сочность и мягкость — благодаря комфортной температуре и равномерному росту.

  • Минимум усилий — меньше вредителей, меньше поливов.

  • Отсутствие стрелкования — культуры растут в "зелень", а не в цвет.

  • Продление сезона — вы получаете свежую зелень до конца октября, а при тёплой осени — и дольше.

Посев зелени в августе — это не вторая попытка, а второй шанс получить отличный урожай с минимальными вложениями. Даже одна освободившаяся грядка может принести полноценный витаминный урожай на ваш стол в начале осени. Не упустите эту возможность!

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей
Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей
Галкин* опубликовал ностальгические фото с Пугачёвой: реакция сети
Эксперты рассказали, о чём говорит привычка держать одну руку сверху на руле
ЮНЕСКО: прибрежные города Средиземноморья в зоне наибольшего риска из-за штормов
Вирусы и рак: на Северном Кавказе и в Южном округе выявлена самая опасная связь — член-корреспондент РАН
Августовая температура и влажность подходят для вторичного посева зелени
Джон Сандаски предложил применять гелиостаты для поиска астероидов
Невролог назвала скрытый фактор, ведущий к перееданию
Лондонские рестораны ввели запрет на телефоны — эксперт рассказывает об изменениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.