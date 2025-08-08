Подмосковье ползёт в змеиные объятия: почему гадюки выходят к людям

Кажется, что змеи — проблема южных регионов. Однако в Московской области они встречаются чаще, чем думает большинство дачников. И если знать, как они себя ведут, можно избежать неприятных встреч.
16 июля 2024 года жительница Дмитрова Людмила Ивановна решила навести порядок на своем дачном участке. За забором — лес, а возле компостной кучи трава поднялась выше колена.
"Однажды решила ее все-таки выкосить. И только принялась косить, как на меня напала змея. Мне показалось, что это была гадюка. Спасли высокие резиновые сапоги, потому что она прыгнула прямо на них. Ох, и страшно было! Сама виновата, знала, что змеи заросли любят, запустила участок", — рассказывает женщина.
По всей видимости, змея пришла с леса. И это не редкость.
По данным Комитета лесного хозяйства, в области обитают всего четыре вида змей:
гадюка обыкновенная,
гадюка Никольского,
уж обыкновенный,
медянка обыкновенная.
Ядовиты только оба вида гадюк. Но важно помнить: все эти виды занесены в Красную книгу Московской области. За их уничтожение полагается уголовная ответственность.
В мире вообще существует около 3,5 тысяч видов змей, из которых 600 — ядовитые. Всемирная организация здравоохранения считает реально опасными для человека лишь около 200.
На самом деле змеи полезны: регулируют численность грызунов — вредителей урожая и переносчиков болезней. Их яд используется в фармацевтике для создания обезболивающих и противовоспалительных препаратов.
Нападают же они в основном, защищаясь. Если человек подходит слишком близко, а змея не успевает уползти, она может укусить. И такие случаи ежегодно фиксируются в Подмосковье, в том числе в Дмитровском районе.
Советы Комитета лесного хозяйства:
В лес ходите в плотной, закрытой одежде и высоких ботинках.
Передвижение сопровождайте шумом — шевелите палкой траву, топайте, шаркайте ногами: вибрация отпугивает змей.
Услышали шипение — спокойно отойдите в сторону.
На даче косите бурьян, убирайте сухую траву, выкорчевывайте старые пни — это лишит змей укрытий и путей миграции.
"Нужно уложить пострадавшего, чтобы замедлить распространение яда, промыть место укуса водой, дать обильное питьё и, при наличии, антигистаминные препараты. Категорически нельзя накладывать жгут — он не задержит яд, но приведет к застою крови и омертвению тканей. Не разрезайте рану — можно занести инфекцию. И не пытайтесь отсосать яд: основная его часть всё равно останется, а для того, кто это делает, яд тоже опасен. Квалифицированную помощь окажут в больнице", — напоминает врач Дмитровской больницы Фанис Иржанов.
В любом случае нужно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.
