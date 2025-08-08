Подмосковье ползёт в змеиные объятия: почему гадюки выходят к людям

Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что змеи — проблема южных регионов. Однако в Московской области они встречаются чаще, чем думает большинство дачников. И если знать, как они себя ведут, можно избежать неприятных встреч.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Встреча со змеёй на даче

Когда обычная прополка оборачивается шоком

16 июля 2024 года жительница Дмитрова Людмила Ивановна решила навести порядок на своем дачном участке. За забором — лес, а возле компостной кучи трава поднялась выше колена.

"Однажды решила ее все-таки выкосить. И только принялась косить, как на меня напала змея. Мне показалось, что это была гадюка. Спасли высокие резиновые сапоги, потому что она прыгнула прямо на них. Ох, и страшно было! Сама виновата, знала, что змеи заросли любят, запустила участок", — рассказывает женщина.

По всей видимости, змея пришла с леса. И это не редкость.

Какие змеи живут в Подмосковье

По данным Комитета лесного хозяйства, в области обитают всего четыре вида змей:

гадюка обыкновенная,

гадюка Никольского,

уж обыкновенный,

медянка обыкновенная.

Ядовиты только оба вида гадюк. Но важно помнить: все эти виды занесены в Красную книгу Московской области. За их уничтожение полагается уголовная ответственность.

В мире вообще существует около 3,5 тысяч видов змей, из которых 600 — ядовитые. Всемирная организация здравоохранения считает реально опасными для человека лишь около 200.

Почему они нападают

На самом деле змеи полезны: регулируют численность грызунов — вредителей урожая и переносчиков болезней. Их яд используется в фармацевтике для создания обезболивающих и противовоспалительных препаратов.

Нападают же они в основном, защищаясь. Если человек подходит слишком близко, а змея не успевает уползти, она может укусить. И такие случаи ежегодно фиксируются в Подмосковье, в том числе в Дмитровском районе.

Как снизить риск встречи

Советы Комитета лесного хозяйства:

В лес ходите в плотной, закрытой одежде и высоких ботинках.

Передвижение сопровождайте шумом — шевелите палкой траву, топайте, шаркайте ногами: вибрация отпугивает змей.

Услышали шипение — спокойно отойдите в сторону.

На даче косите бурьян, убирайте сухую траву, выкорчевывайте старые пни — это лишит змей укрытий и путей миграции.

Что делать, если укусила змея

"Нужно уложить пострадавшего, чтобы замедлить распространение яда, промыть место укуса водой, дать обильное питьё и, при наличии, антигистаминные препараты. Категорически нельзя накладывать жгут — он не задержит яд, но приведет к застою крови и омертвению тканей. Не разрезайте рану — можно занести инфекцию. И не пытайтесь отсосать яд: основная его часть всё равно останется, а для того, кто это делает, яд тоже опасен. Квалифицированную помощь окажут в больнице", — напоминает врач Дмитровской больницы Фанис Иржанов.

В любом случае нужно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

