Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс

Сентябрь — последний шанс спасти позднюю капусту: как добиться кочанов даже при задержке

Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Садоводство

Сентябрь — последняя возможность повлиять на формирование кочанов у поздней капусты. Если на растениях до сих пор нет завязей, это не повод сдаваться: причины задержки развития можно устранить, и в большинстве случаев капуста всё ещё способна сформировать полноценный урожай.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Основные причины отсутствия кочана

Чаще всего виноваты неблагоприятные условия в августе — это нехватка влаги и дефицит питания. В сухую или жаркую погоду капуста уходит в "режим выживания": продолжает наращивать листья, но не закладывает кочан, потому что формирование плотной завязи требует значительных ресурсов.

Обратите внимание на состояние почвы — она должна быть влажной на глубину 15-20 см, то есть на уровне активной корневой зоны. Даже если сентябрь прохладный, полив должен быть регулярным и обильным, особенно в солнечные дни.

Чем и как подкормить

В сентябре уже нельзя вносить азотные удобрения, потому что они стимулируют рост зелёной массы, а не кочана. Вместо этого используйте фосфорно-калийные комплексы:

  • Монофосфат калия — повышает сахаристость и плотность завязей.

  • Суперфосфат — улучшает корневую систему и ускоряет закладку кочана.

  • Древесная зола — безопасный источник калия, хорошо работает в тандеме с компостом.

Внесите удобрение по инструкции под корень или в виде внекорневой подкормки (по листу), если растению нужно срочно помочь.

Агроприёмы для ускорения формирования кочана

  • Разрыхлите почву вокруг кочанов, особенно после полива или дождя. Это обеспечит кислород корням и предотвратит образование корки, мешающей развитию.

  • Удалите 2-3 нижних, пожелтевших листа у каждого растения — они отнимают питание и затрудняют вентиляцию.

  • Проверьте на вредителей — особенно на гусениц, тлю и капустную муху. Даже скрытое поражение может сильно тормозить развитие.

  • Если капуста посажена слишком плотно, удалите несколько слабых растений — пространство и свет критически важны для формирования плотных головок.

Борьба с погодными стрессами

Сентябрь — месяц контрастов. Холодные ночи и яркое солнце днём — стресс для капусты, особенно если ночные температуры опускаются ниже +5 °C. Укройте посадки агроволокном или нетканым материалом: это создаст стабильный микроклимат и ускорит рост.

Также нельзя забывать о сорняках — они отнимают влагу, свет и питание. Грядка должна быть чистой до самых заморозков.

Терпение и системный подход

Даже если на момент начала сентября кочаны ещё не начали завязываться, при хорошем уходе они могут появиться позже — ближе к октябрю. Такая капуста отлично подходит для квашения или хранения, особенно если ночные температуры долго остаются выше нуля.

И помните: поздняя капуста — выносливая культура, но в критический период она нуждается в заботе. Чёткий контроль за влагой, правильное питание и минимизация стрессов позволят ей наверстать упущенное и порадовать вас плотными, сочными кочанами, даже если они появятся немного позже обычного.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
Миостимулятор не убирает жир с живота и не формирует пресс — вывод специалистов
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.