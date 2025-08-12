Тыква может быть яркой, но недозрелой: почему внешность обманчива без хвостика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:51
Садоводство

Многие огородники по привычке определяют зрелость тыквы по стуку или внешнему виду плода. Однако наиболее точный и достоверный признак готовности к уборке прячется совсем рядом — у основания, на самой плодоножке. Именно она способна рассказать всё о зрелости лучше любого теста на звук.

Маленькая тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Маленькая тыква

Что говорит плодоножка

У спелой тыквы плодоножка становится сухой, жесткой, одревесневшей, приобретая серовато-бурый оттенок. На ощупь она напоминает пробку — никакой сочности, зелени или гибкости. Это верный сигнал: питание из плети прекращено, и плод полностью созрел.

Если тыква ещё "подпитывается", плодоножка будет зелёной, плотной и эластичной. Убирать такой плод рано: он не достиг полной физиологической зрелости и не сможет долго храниться.

Признаки зрелости на кожуре и листьях

  • Кора у спелой тыквы яркая, насыщенного цвета, характерного для сорта. Она становится плотной и твёрдой — не продавливается ногтем.

  • На поверхности исчезает размытость — рисунок становится чётким, контрастным.

  • Листья на плети начинают вянуть, желтеть, сохнуть — это признак завершения вегетации растения.

Дополнительные сигналы

  • Глухой звук при постукивании — метод популярный, но субъективный.

  • Место контакта с землёй должно быть окрашено так же, как весь плод. Наличие зелёных пятен свидетельствует о незрелости.

  • Плод сам легко отделяется от высохшей плодоножки, если слегка повернуть его рукой. Если приходится срезать — возможно, он ещё не дозрел.

Когда собирать урожай

Идеальное время — до устойчивых заморозков, особенно ночью. Кратковременные заморозки в -1…-2°C не страшны, но при сильных холодах мякоть повреждается, даже если кожура не показывает признаков обморожения.

Если погода позволяет, лучше оставить спелую тыкву на грядке ещё на несколько дней: она продолжит накапливать сахара, улучшая вкус и лёжкость. Но важно следить за ночными температурами.

И последнее — как подготовить тыкву к хранению

После сбора не спешите убирать тыквы в подвал. Дайте им полежать на солнце или в хорошо проветриваемом помещении 10-14 дней. Это позволит кожуре окончательно дозреть, подсушит остатки влаги и создаст прочную "броню" для длительного хранения. Условия в хранилище должны быть прохладными (8-12 °C), сухими и тёмными. При правильной уборке и дозаривании тыквы могут храниться до весны, не теряя вкуса и питательной ценности.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
