Шипение, которое спасёт ваш урожай: как простая сода раскрывает состояние земли

Определение уровня кислотности почвы — важный этап для каждого, кто хочет добиться богатого урожая. Ведь именно pH почвы определяет, насколько хорошо растения усваивают питательные вещества. Слишком кислая или щелочная среда может затруднить поступление нужных элементов, даже если вы регулярно вносите удобрения.
К счастью, не обязательно прибегать к лабораторному анализу, чтобы понять, нуждается ли ваша земля в корректировке. Есть несколько простых и доступных способов определить реакцию почвы прямо на участке.
Столовый уксус (9%)
Пищевая сода
Чистая вода (лучше дистиллированная или дождевая)
Две ёмкости
Грунт с участка (по горсти в каждую ёмкость)
В первую ёмкость положите горсть сухой земли и добавьте немного уксуса.
Результат: Шипение и пузырьки — признак щелочной реакции (высокий pH). Нет реакции — скорее всего, почва нейтральная или кислая
Во вторую ёмкость положите почву, добавьте немного воды до состояния густой кашицы. Затем сверху посыпьте чайную ложку соды.
Результат: Шипение — значит, почва кислая (низкий pH). Нет реакции — вероятно, почва нейтральная или щелочная.
Бурная реакция означает сильно выраженную кислотность или щелочность.
Слабая реакция — умеренное отклонение от нейтрального значения.
Отсутствие реакции в обоих случаях — возможен нейтральный pH (около 6.5-7.5).
Некоторые растения могут служить своеобразными "лакмусовыми бумажками" для вашего участка:
Хвощ полевой
Щавель
Лютик ползучий
Подорожник
Мхи, особенно зелёные ковры в затенённых местах
Мать-и-мачеха
Лебеда
Вьюнок полевой
Крапива (может встречаться и на кислых, и на богатых нейтральных почвах)
Кислая почва: часто имеет рыжеватый или бурый оттенок, особенно в нижнем слое. После дождя может оставлять радужную плёнку в лужах.
Щелочная почва: светлая, рыхлая, склонна к образованию сухой корки. Может плохо удерживать влагу.
Чтобы получить достоверный результат:
Возьмите почву с нескольких точек участка.
Пробу берут с глубины 10-20 см, где находятся основные корни культур.
Не берите образцы сразу после внесения удобрений, навоза или золы — они могут искажать pH.
Внесите доломитовую муку, гашёную известь, мел или золу.
Внесение проводят осенью или ранней весной, чтобы эффект успел проявиться до посевного сезона.
Внесите верховой торф, опилки, компост из хвойных пород, гипс.
Также помогает обильное мульчирование кислой органикой (например, сосновой хвоей).
Регулярное внесение перегноя, компоста, сидератов со временем стабилизирует кислотность в нейтральной зоне.
Голубика
Клюква
Рододендроны
Гортензия
Вереск
Картофель
Морковь
Лук
Кабачки
Капуста
Свёкла
Томат
Чеснок
Люцерна
Сельдерей
Шпинат
Спаржа
Домашние тесты на кислотность почвы — это простой и быстрый способ узнать, насколько комфортно вашим растениям. Регулярное наблюдение за почвой и её обитателями позволяет своевременно реагировать и обеспечивать культурам оптимальные условия. А значит — более здоровые растения, крепкий иммунитет и щедрый урожай.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.