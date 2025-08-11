Шипение, которое спасёт ваш урожай: как простая сода раскрывает состояние земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кислотность почвы определяют с помощью уксуса и пищевой соды
4:33
Садоводство

Определение уровня кислотности почвы — важный этап для каждого, кто хочет добиться богатого урожая. Ведь именно pH почвы определяет, насколько хорошо растения усваивают питательные вещества. Слишком кислая или щелочная среда может затруднить поступление нужных элементов, даже если вы регулярно вносите удобрения.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

К счастью, не обязательно прибегать к лабораторному анализу, чтобы понять, нуждается ли ваша земля в корректировке. Есть несколько простых и доступных способов определить реакцию почвы прямо на участке.

Экспресс-тест с уксусом и содой

Что понадобится

  • Столовый уксус (9%)

  • Пищевая сода

  • Чистая вода (лучше дистиллированная или дождевая)

  • Две ёмкости

  • Грунт с участка (по горсти в каждую ёмкость)

Пошаговая инструкция

  1. В первую ёмкость положите горсть сухой земли и добавьте немного уксуса.
    Результат: Шипение и пузырьки — признак щелочной реакции (высокий pH). Нет реакции — скорее всего, почва нейтральная или кислая

    Во вторую ёмкость положите почву, добавьте немного воды до состояния густой кашицы. Затем сверху посыпьте чайную ложку соды.
    Результат: Шипение — значит, почва кислая (низкий pH). Нет реакции — вероятно, почва нейтральная или щелочная.

Как интерпретировать результаты

  • Бурная реакция означает сильно выраженную кислотность или щелочность.

  • Слабая реакция — умеренное отклонение от нейтрального значения.

  • Отсутствие реакции в обоих случаях — возможен нейтральный pH (около 6.5-7.5).

Природные индикаторы кислотности

Некоторые растения могут служить своеобразными "лакмусовыми бумажками" для вашего участка:

Указывают на кислую почву

  • Хвощ полевой

  • Щавель

  • Лютик ползучий

  • Подорожник

  • Мхи, особенно зелёные ковры в затенённых местах

Предпочитают нейтральную или слабощелочную почву

  • Мать-и-мачеха

  • Лебеда

  • Вьюнок полевой

  • Крапива (может встречаться и на кислых, и на богатых нейтральных почвах)

Дополнительные признаки

  • Кислая почва: часто имеет рыжеватый или бурый оттенок, особенно в нижнем слое. После дождя может оставлять радужную плёнку в лужах.

  • Щелочная почва: светлая, рыхлая, склонна к образованию сухой корки. Может плохо удерживать влагу.

Где и как правильно брать пробы почвы

Чтобы получить достоверный результат:

  • Возьмите почву с нескольких точек участка.

  • Пробу берут с глубины 10-20 см, где находятся основные корни культур.

  • Не берите образцы сразу после внесения удобрений, навоза или золы — они могут искажать pH.

Как изменить кислотность почвы

Если почва слишком кислая

  • Внесите доломитовую муку, гашёную известь, мел или золу.

  • Внесение проводят осенью или ранней весной, чтобы эффект успел проявиться до посевного сезона.

Если почва слишком щелочная

  • Внесите верховой торф, опилки, компост из хвойных пород, гипс.

  • Также помогает обильное мульчирование кислой органикой (например, сосновой хвоей).

Естественное выравнивание pH

  • Регулярное внесение перегноя, компоста, сидератов со временем стабилизирует кислотность в нейтральной зоне.

Какие культуры предпочитают какой уровень pH

Любят кислую почву (pH 4.5-5.5)

  • Голубика

  • Клюква

  • Рододендроны

  • Гортензия

  • Вереск

Предпочитают слабокислую и нейтральную (pH 6.0-7.0)

  • Картофель

  • Морковь

  • Лук

  • Кабачки

  • Капуста

  • Свёкла

  • Томат

  • Чеснок

Хорошо растут на слабощелочной (pH 7.0-7.5)

  • Люцерна

  • Сельдерей

  • Шпинат

  • Спаржа

Заключение

Домашние тесты на кислотность почвы — это простой и быстрый способ узнать, насколько комфортно вашим растениям. Регулярное наблюдение за почвой и её обитателями позволяет своевременно реагировать и обеспечивать культурам оптимальные условия. А значит — более здоровые растения, крепкий иммунитет и щедрый урожай.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
