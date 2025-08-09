Жимолость любит и мороз, и солнце — главное, выбрать правильный момент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследователи определили, когда жимолость приживается лучше всего
3:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Ягоды жимолости известны своими полезными свойствами и вкусом, при этом сама культура адаптируется к различным климатическим условиям. Однако один из таких важных вопросов, с которым сталкиваются садоводы, — это когда лучше всего сажать жимолость: осенью или весной?

Ягоды жимолости на кусте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягоды жимолости на кусте

Сажаем жимолость осенью

Преимущества осенней посадки:

  1. Необходимый период адаптации: осенняя посадка дает кустарникам возможность адаптироваться к почве и окружающим условиям до наступления зимних холодов. Корневая система успевает укорениться и подготовиться к зимовке.
  2. Меньшая конкуренция: часто в осенний период на дачах меньше народу, и садоводы могут легко найти время на подготовку участка и посадку жимолости.
  3. Подготовка к весеннему цветению: жимолость, посаженная осенью, может начать цвести раньше, чем весной, что позволит получить урожай на несколько дней раньше.

Это важно: тем не менее, для успешной осенней посадки жимолости необходимо учитывать климатические условия региона. В районах с суровыми зимами лучше планировать посадку на более теплую осень.

Сажаем жимолость весной

Преимущества весенней посадки:

  1. Минимизация риска заморозков: весной, когда земля прогревается, земля еще не дает резких температурных колебаний. Это особенно важно для того, чтобы молодые саженцы не пострадали от неожиданных морозов.
  2. Лёгкость в уходе: весной легче ухаживать за растениями, так как они активно растут. Вы сможете легче контролировать их рост и состояние, особенно в первые несколько месяцев.
  3. Разнообразие сортов: в весенний период в питомниках часто представлено большее разнообразие сортов, и вы сможете подобрать именно тот вид жимолости, который вам нужен.

Весна — оптимальное время для посадки в регионах с коротким летом и холодными зимами. Если вы живете на севере, то действительно лучше задержаться с посадкой до весны.

Идеальные условия для посадки жимолости

  • Выбор сорта: убедитесь, что выбранный вами сорт подходит для вашего региона. Некоторые сорта более морозоустойчивы, чем другие.
  • Подходящий выбор места: жимолость предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. Важно выбрать правильное место, чтобы кустарник получал достаточное количество света.
  • Подготовка почвы: не забудьте подготовить почву, добавив органические удобрения. Это обеспечит здоровье вашего растения и хороший урожай.

Выбор времени для посадки жимолости зависит от климатических условий вашего региона и личных предпочтений. Осенняя посадка может оказаться более выгодной, если позволяет климат, тогда как в более холодных регионах лучше всего сажать жимолость весной.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
