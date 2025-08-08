Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: апельсиновое масло поможет защитить мебель от кошачьих когтей
Что говорит о вас любимый пробор — неожиданные факты
Финикийцы создали водостойкий раствор, опередив Рим на века: новая наука о прошлом
В Греции можно совершить однодневные поездки на острова и в исторические города
Госбанк Индии: отказ от импорта нефти из России повысит затраты на энергоносители до $12 млрд в год
Психиатр Ковтун: осенью число психических расстройств вырастает на 10–20%
Витольд Сокала: встреча Трампа и Путина несёт угрозу Польше
Повара: слив крахмалистой воды лишает пасту бархатистого соуса
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен раскритиковал передний привод

Хотите весной купаться в лепестках роз? Придётся немного поработать осенью

Обрезка и удобрение роз в сентябре помогут пышному цветению весной — садоводы
3:52
Садоводство » Цветы

Каждый садовод мечтает о пышном цветении роз. Однако иногда возникает ситуация, когда розы не радуют нас своим цветением. Причин, по которым они не цветут, может быть множество: неудачный выбор сорта, недостаточная забота, неблагоприятные климатические условия. Но не стоит отчаиваться! Сентябрь — это время, когда можно будет предпринять некоторые меры, чтобы подготовить розы к удачному цветению в следующем году. Поделимся рекомендациями о том, что сделать в сентябре, чтобы ваши розы расцвели в следующем сезоне.

Белые розы
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые розы

Правильная обрезка

Сентябрь — это отличное время для обрезки. Удалите все поврежденные, сухие и больные побеги, а также те, которые плохо растут. Постарайтесь сделать это так, чтобы оставить крепкую и здоровую структуру куста. Это поможет стимулировать рост новых молодых побегов, которые будут цвести в следующем году. Обрезайте до слегка углубленного слоя древесины, чтобы минимизировать риск повреждения растения.

Удобрение

Розы нуждаются в питательных веществах для цветения. В сентябре стоит применить специальное осеннее удобрение для роз, которое обычно содержит больше калия и фосфора. Это поможет укрепить корневую систему и подготовить растение к зимовке. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями, так как они могут стимулировать рост листьев, что нежелательно в это время года.

Полив

Правильный полив в сентябре также имеет огромное значение. Розы должны получать достаточное количество влаги, но не переувлажняйте растение. Особенно важно обеспечить розы влагой перед зимовкой, чтобы они могли перенести холодные месяцы. Поливайте их в утренние часы, чтобы влага успела впитаться до прохлады вечера.

Защита от болезней и вредителей

Сентябрь — время, когда следует обращать внимание на заболевания и вредителей, которые могут ослабить кусты роз. Проведите осмотр растений на наличие признаков заболеваний, таких как черная пятнистость или мучнистая роса. При необходимости используйте специальные фунгициды и инсектициды. Чем лучше вы позаботитесь о своих растениях в этом месяце, тем больше шансов на успешное цветение весной.

Мульчирование

Мульчирование — важная процедура, которая защищает корни роз от холода и способствует сохранению влаги. В сентябре можно укрыть основание куста слоем мульчи из древесной коры, торфа или компоста. Это не только защитит розы от резких температурных колебаний, но и обеспечит дополнительные питательные вещества по мере разложения мульчи.

Подготовка к зиме

Если вы живете в регионах с холодными зимами, важно позаботиться о защите роз. Прежде чем выпадет снег, подготовьте свои растения к зимовке: окучьте корни, укройте кусты агроволокном или спанбондом. Если у вас плетистые или кустовые розы, лучше всего пригнуть их к земле и засыпать мульчей.

В сентябре у вас есть все шансы сделать так, чтобы ваши розы цвели пышно и обильно в следующем сезоне. Правильная обрезка, удобрение, полив и защита от вредителей создадут основу для крепкого здоровья ваших растений. Не забывайте уделять внимание каждому шагу — это ключ к успешной реабилитации нецветущих роз. С заботой и терпением ваш сад преобразится, и впереди вас будут ждать радуга ярких цветков, которые подарят вам радость и вдохновение. Бережно ухаживайте за своими растениями и наслаждайтесь красотой, которую они приносят!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС
Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов
Диетолог Стив Беннетт: ультраобработанные углеводы вызывают резкий рост глюкозы
Сын Децла Антоний Толмацкий не может слушать треки отца из-за болезненных воспоминаний
Овощеводы уточнили, что спелая тыква имеет яркий цвет, твёрдую кожицу и глухой звук
Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева
Цвет кислотной зелени не подходит для спальни, но стимулирует в рабочем кабинете
Science in Medical Data: оптимальная физическая нагрузка омолаживает мозг
Рекомпозиция тела сочетает кардио, силовые тренировки и правильное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.