Цветы не знают усталости: удобрение, которое творит с петуниями чудеса

Садоводство

Пышные, словно воздушные шарики, петунии могут радовать глаз до самых заморозков. Но без грамотной подкормки даже самые сильные сорта быстро теряют декоративность. Хотите, чтобы ваши петунии цвели "до упора"? Придётся взять подкормки под контроль.

Петуния
Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петуния

С чего начинается идеальное цветение

Через 2 недели после высадки рассады в открытый грунт петуниям уже пора давать питание. Идеально подойдут комплексные удобрения, в которых азот, фосфор и калий сбалансированы. Это старт для роста листьев, укрепления корней и закладки бутонов.

Цветы набухают — азот уходит на второй план

Как только появляются бутоны, азотные удобрения сокращают. Теперь в центре внимания — фосфор и калий:

  • Фосфор отвечает за обильное цветение и укрепление корней;

  • Калий помогает лепесткам быть яркими, а кустам — устойчивыми к непогоде.

Хороший вариант — монофосфат калия. Он способствует продолжительному цветению и делает петунии выносливыми даже в холодные ночи. Но не переборщите: передозировка вредит не меньше, чем нехватка.

Подкормки — каждую неделю

Во время активного цветения петунии нуждаются в подкормке каждые 7-10 дней. Особенно эффективны жидкие растворы — они моментально проникают к корням и работают уже в течение суток.

Органика и народные рецепты

Петунии прекрасно отзываются на перепревший компост, биогумус, дрожжевой раствор и зольную воду. Последняя особенно полезна в августе — в ней много калия, она дезинфицирует почву и укрепляет цветы.

Органику используют с осторожностью — петунию легко "перекормить", особенно в жару.

Когда листва теряет цвет

Если листья бледнеют или становятся пятнистыми — это сигнал. Возможно, не хватает магния или железа. Эти микроэлементы возвращают насыщенность окраски и предотвращают хлороз.

Внекорневые подкормки — быстрая помощь

Опрыскивание по листьям слабыми растворами удобрений — отличный способ "подбодрить" петунии в жару или при стрессах. Такой метод даёт быстрый эффект, особенно если корневая система работает хуже из-за засухи.

Главное правило — не забыть про воду

Никогда не вносите удобрения в сухую почву. Это грозит ожогом корней. Сначала полив — потом питание.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
