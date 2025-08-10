Секрет урожая весной закладывается в августе: как накормить яблоню правильно

Если вы хотите собрать богатый урожай яблок и груш в следующем сезоне, начинать нужно прямо сейчас — в августе. Именно этот месяц определяет, насколько обильно деревья будут цвести и плодоносить через год. И главный инструмент — правильно подобранная подкормка.
Август — время, когда формируются плодовые почки. Они будут отвечать за цветение и завязь весной. Если сейчас дереву не хватит нужных веществ, оно просто не заложит достаточного количества "зачатков урожая".
Многие ошибочно продолжают кормить деревья азотными удобрениями — но это опасная ошибка. Азот стимулирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов. В итоге: ослабленное дерево и подмёрзшие ветки.
Главные элементы — фосфор и калий. Они:
укрепляют древесину;
повышают зимостойкость;
способствуют формированию плодовых почек;
обеспечивают залог обильного цветения весной.
Монофосфат калия - идеально сбалансированное удобрение, быстро усваивается, не содержит лишних веществ.
Суперфосфат + сернокислый калий - классическое сочетание, проверенное поколениями садоводов.
Древесная зола - натуральный источник фосфора и калия. Её вносят при перекопке приствольного круга.
Перегной и компост - работают медленно, но эффективно. Поверхностное внесение с лёгкой заделкой улучшает почву на перспективу.
После дождя или полива: земля должна быть влажной, иначе корни могут получить ожог.
Корневая подкормка: раствор удобрения выливают в приствольный круг.
Внекорневая (по листу): опрыскивание слабо концентрированным раствором — отличная быстрая помощь.
Без влаги ни одно удобрение не работает! Обязательно полейте деревья после внесения состава.
