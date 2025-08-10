Секрет урожая весной закладывается в августе: как накормить яблоню правильно

Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне

Если вы хотите собрать богатый урожай яблок и груш в следующем сезоне, начинать нужно прямо сейчас — в августе. Именно этот месяц определяет, насколько обильно деревья будут цвести и плодоносить через год. И главный инструмент — правильно подобранная подкормка.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Что происходит с деревьями в августе

Август — время, когда формируются плодовые почки. Они будут отвечать за цветение и завязь весной. Если сейчас дереву не хватит нужных веществ, оно просто не заложит достаточного количества "зачатков урожая".

Почему азот под запретом

Многие ошибочно продолжают кормить деревья азотными удобрениями — но это опасная ошибка. Азот стимулирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов. В итоге: ослабленное дерево и подмёрзшие ветки.

Что нужно яблоне и груше в августе

Главные элементы — фосфор и калий. Они:

укрепляют древесину;

повышают зимостойкость;

способствуют формированию плодовых почек;

обеспечивают залог обильного цветения весной.

Лучшие варианты подкормки:

Монофосфат калия - идеально сбалансированное удобрение, быстро усваивается, не содержит лишних веществ. Суперфосфат + сернокислый калий - классическое сочетание, проверенное поколениями садоводов. Древесная зола - натуральный источник фосфора и калия. Её вносят при перекопке приствольного круга. Перегной и компост - работают медленно, но эффективно. Поверхностное внесение с лёгкой заделкой улучшает почву на перспективу.

Как правильно вносить удобрения

После дождя или полива : земля должна быть влажной, иначе корни могут получить ожог.

Корневая подкормка : раствор удобрения выливают в приствольный круг.

Внекорневая (по листу): опрыскивание слабо концентрированным раствором — отличная быстрая помощь.

Без влаги ни одно удобрение не работает! Обязательно полейте деревья после внесения состава.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

