2:45
Садоводство

Если вы хотите, чтобы клубника радовала крупными, сладкими ягодами уже в следующем сезоне — пересаживайте её в строго определённое время. От этого зависит не только объём урожая, но и здоровье кустов на ближайшие годы.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Почему важна последняя декада августа

Именно конец августа считается идеальным для пересадки клубники. В это время жара отступает, но почва ещё хранит летнее тепло, а влажность воздуха создаёт мягкие условия для укоренения. Если выбрать правильный момент, усы успеют прижиться до первых заморозков — и весной кусты не будут тратить силы на адаптацию.

Что важно знать о подготовке

Работу стоит планировать на пасмурный день после дождя. Почва должна быть влажной, но не сырой.

Для посадки подойдут только розетки первого порядка — у них уже хорошо развиты корни. Все остальные усы следует без сожаления удалить.

Чтобы корни не пересохли и быстрее прижились, их окунают в "болтушку" — это смесь из 3 кг глины, 1 кг перегноя и 5 литров воды. Она создаёт защитный слой и помогает растению быстрее адаптироваться.

Секреты удачной посадки

  • Лунки делают глубиной 15 см.

  • Расстояние между кустами — около 30 см.

  • На дно лунки кладут горсть луковой шелухи — это отпугнёт вредителей.

Когда куст сажают, корни нужно аккуратно расправить в горизонтальном положении. Сердечко должно остаться на уровне земли — если заглубить, есть риск загнивания. После этого почву уплотняют руками, поливают пол-литра воды под каждый куст, а сверху мульчируют торфом (слой — около 3 см).

Первая подкормка — через неделю

Когда пройдёт неделя после посадки, важно подкормить клубнику фосфорно-калийной смесью. Для этого разводят 40 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Такая подкормка стимулирует рост корней и подготовку к зимовке.

Что произойдёт дальше

К октябрю кусты уже дадут по 3-4 новых листа. Это значит, что они благополучно переживут зиму. А весной вы увидите совершенно другой результат: мощные растения, вдвое больше цветоносов, быстрый старт в рост. Ягоды созреют на неделю раньше, чем обычно, будут крупнее, ровнее и с насыщенным вкусом.

Главный секрет — в полном укоренении до наступления холодов. Если всё сделать правильно, растения уже весной будут работать на урожай, а не на выживание.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
